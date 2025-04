Gabon: Saint-Dominique/Moanda - Messe d'action de grâce pour le repos des âmes des défunts, demandée par Arnauld Clobert Lebomo

Une messe pour le repos des âmes des feus : Landji Rigobert, Bougotha Fulbert, Ndzengue Albert, Magnagna Victor, Moupassi Pascal, Mbidjou David, Bimbi, Bouyi Jean et Lidjidji, a été demandée à l'église catholique Saint-Dominique de Moanda, ce dimanche 30 mars 2025, par Arnauld Clobert Lebomo, fils de la localité.

C'est dimanche, jour par excellence où les chrétiens du monde se réunissent, qui, pour adorer, louer et prier. A Moanda, l'église catholique Saint-Dominique a servi de cadre pour une messe d'action de grâce et pour le repos des âmes des défunts. Cette célébration eucharistique, en la mémoire des feus "Landji Rigobert, Bougotha Fulbert, Ndzengue Albert, Magnagna Victor, Moupassi Pascal, Mbidjou David, Bimbi, Bouyi Jean et Lidjidji" est à l'actif d'un fils de la localité, Arnauld Clobert Lebomo. "J'ai tenu à honorer leur mémoire par une messe pour le repos de leurs âmes." a t-il fait savoir.

Prière, adoration et louange ont agrémenté ces moments de communion avec le Créateur Dieu. Présents à ce culte en la mémoire des défunts, parents amis et connaissances ont salué ces instants harmonieux. "Ce sont des moments d'émotions, de méditation et de partage. Nous sommes reconnaissants envers envers ces hommes qui, par leur engagement, ont marqué l'histoire de notre localité et contribué au rayonnement de notre nation" a confié un parent ému.

Il faut souligner que ce culte d'action de grâce en la mémoire des défunts, était aussi, une occasion de prier pour le pays afin qu'il soit à l'abri de tous les maux en cette période électorale.

"Après l'ouverture officielle de la campagne samedi 29 mars 2025, il était aussi question de présenter notre pays entre les mains de Dieu, de Lui adresser nos prières afin que l'ensemble de ce processus, qui tournera inéluctablement, une page de notre histoire politique, se passe sans incident, dans le calme, la paix, l'unité, la concorde et la fraternité."a précisé Arnauld Clobert Lebomo.

Ce fils de la localité qu'accompagnait une forte délégation a rappelé à toutes fins utiles, que seules les idées soient au centre de ce combat. Aussi, a t-il demandé au Seigneur de précéder ces moments à chaque étape et de prendre le contrôle de cette campagne.