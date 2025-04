Afrique: CAN U-17 - Ilies Belmokhtar né pour briller

Le nouveau joyau de la couronne chérifienne s'appelle Ilies Belmokhtar. Habile des deux pieds, l'attaquant de l'AS Monaco est un véritable régal pour les yeux. Auteur d'un doublé et grand artisan de la victoire éclatante 5-0 des Marocains contre l'Ouganda ce dimanche à Mohammédia, son doublé a été récompensé par le trophée d'Homme du Match TotalEnergies, une distinction qui vient couronner sa prestation remarquable.

Le natif d'Ivry-sur-Seine, généralement discret sur ses performances, ne cache pourtant pas sa satisfaction lorsqu'il évoque son rôle dans le succès de son équipe : "Le plus important, ce sont les trois points. Sans la victoire, je ne serais pas là," lance-t-il avec un sourire en coin. À seulement 17 ans, Belmokhtar impressionne par sa maturité et s'affirme déjà comme l'un des leaders d'une sélection marocaine débordante de talent.

"On a vu que notre adversaire n'osait pas nous presser. Dès lors, on a joué comme on sait le faire, en appliquant ce que l'on travaille à l'entraînement. On a montré de quoi on était capable, mais on ne va pas se reposer sur nos lauriers. On sait ce que nous valons et ce que nous voulons," a-t-il confié avec assurance.

Déterminé et ambitieux, Belmokhtar incarne cette nouvelle génération marocaine qui ne se contente pas de briller, mais vise à s'imposer durablement sur la scène internationale. Son talent et son état d'esprit laissent entrevoir un avenir radieux, aussi bien en club qu'en sélection.