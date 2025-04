Afrique: Le Maroc éclatant pour l'ouverture de sa CAN U-17

Par un heureux hasard du calendrier, la 20e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies débute la veille de l'Aïd El-Fitr, et le Maroc marque les esprits d'entrée avec une victoire éclatante 5-0 contre l'Ouganda. Ce dimanche soir, une ambiance particulière règne au stade El Bachir de Mohammédia, où la ferveur religieuse de la fin du Ramadan se mêle à la passion du football.

Alors que demain, les Marocains célébreront l'Aïd El-Fitr, un moment de joie et de partage, cette rencontre prend une dimension encore plus symbolique pour les Marocains, qui affrontent l'équipe ougandaise sous les yeux de leur public. Amir, un habitant de Mohammédia, exprime son enthousiasme : "Quelle meilleure façon de commencer cette période de fête que de venir ici après le Ramadan ? C'est l'occasion idéale pour soutenir nos jeunes et passer un moment en famille. J'ai amené mes filles et mon neveu pour voir les Lionceaux de l'Atlas. Je suis sûr qu'ils seront à la hauteur !"

Et Amir n'a pas à attendre longtemps pour voir son pressentiment se concrétiser. En moins de dix minutes, les Marocains frappent fort, prenant rapidement l'avantage grâce à deux réalisations successives d'Ilies Belmokhtar (3e) et Driss Aït Chiekh (8e). Malgré l'heure tardive (coup d'envoi à 22h, heure locale), l'enthousiasme des tribunes ne faiblit pas.

Les jeunes supporters, massés dans les gradins, encouragent sans relâche leur équipe, jouant un rôle clé dans l'intensité de la rencontre. À la 23e minute, l'arbitre nigérien Sadou Ali Brahamou interrompt le jeu pour consulter l'assistance vidéo après une faute ougandaise dans la surface. Peu après, sa décision tombe : penalty pour le Maroc. Sous les acclamations d'un stade en fusion, Ziyad Baha Abedlahadj s'avance pour tirer. La foule, en choeur, scande "Chebbka !" ("les filets") et d'un geste précis, l'attaquant du Real Betis envoie le ballon au fond de ces fameux filets.

Portés par leur élan, les protégés de Nabil Baha jouent sans retenue et imposent leur rythme à la rencontre. Sur une percée en solitaire, Ilies Belmokhtar s'offre un doublé, renforçant l'emprise du Maroc sur le match. Avec quatre buts inscrits en six tentatives et 67 % de possession, les Marocains livrent une première mi-temps quasi parfaite.

Cependant, loin de se laisser abattre, les Cubs sont les premiers à revenir sur la pelouse. Après un échauffement rapide et les derniers ajustements du staff technique, ils lancent la seconde mi-temps avec détermination. Simon Wanyama croit tenir l'occasion de réduire l'écart, mais sa tête se heurte à la parade réflexe de Chouaib Bellaarouch. Impeccable sur sa ligne, le portier de l'Académie Mohammed VI enchaîne les interventions décisives, frustrant tour à tour Elvis Torach et Richard Okello, dont les tentatives échouent à trouver le cadre.

Poussés à l'attaque, les Ougandais se découvrent en défense, offrant des brèches que le Maroc exploite à merveille. Profitant d'une approximation d'Ashraf Lukyamuzi, Ziyad Baha surgit avec opportunisme et inscrit un cinquième but pour les Lionceaux de l'Atlas à la 71e minute.

Le score ne changera pas. Grâce à cette victoire, les hôtes prennent la tête du classement du Groupe A avec 3 points. De quoi mettre la pression sur leurs futurs adversaires et confirmer leur statut de favoris. Ce début éclatant, juste avant l'Aïd, est un véritable cadeau offert aux supporters marocains, qui fêtent également une première victoire pleine de promesses pour la suite de la compétition.