Tunisie: Expatriés - Doublé de Layouni

Pour le compte de la première journée du championnat suédois, l'attaquant de Hacken BK, Amor Layouni 32 ans, a frappé d'entrée.

Layouni a ainsi inscrit un doublé qui permet à son club de l'emporter 2-0 face à Brommapojkarna. Deux buts du pied gauche, à la 73e et à la 94e pour Amor Layouni. Ce dernier a fourni une prestation très satisfaisante, en étant le second meilleur joueur de la partie.

Saâd marque à Munich

En Bundesliga, l'ailier gauche Elias Saad a inscrit à la 27e le but égalisateur 1-1 de St Pauli face au Bayern Munich, suite à un tir du pied gauche au milieu de la surface de réparation. Il a été remplacé à la 72e, après une prestation satisfaisante. St Pauli s'est inclinée au final 3-2 face au leader munichois. Plus haut, l'Eintracht Francfort et son Aigle, Elyes Skhiri, ont battu Stuttgart 1-0. Remis de sa blessure, Skhiri est entré à la 81e.

Abdi est tombé du « Rocher »

En Ligue 1, Ali Abdi, titulaire jusqu'à la 76e, n'a pu empêcher la défaite 2-1 dans le derby de Nice face à Monaco, avec notamment 45 touches de balle et un tir bloqué.

Talbi impérial

Égal à lui-même en défense centrale de Lorient, Montassar Talbi et les Merlus ont décroché la victoire à Grenoble 2-1 et gardent le leadership de la Ligue 2. Talbi a touché 78 ballons, réussi 91% des 65 passes à effectuer et remporté notamment 5 sur 6 duels aériens...

Bouzamoucha accroché

En National, Rouen 9e et son défenseur Sofyane Bouzamoucha ont été tenus en échec par Dijon 0-0. Retourné au bercail avec un contrat jusqu'au 30 juin 2027, Bouzamoucha retrouve des couleurs et du temps de jeu depuis deux mois et 9 matchs. Il a été remplacé à la 91e.

Ben Slimane et Mejbri vainqueurs

En Championship, le Canari Anis Ben Slimane n'a disputé que 55 minutes face à West Bromwich mais s'est imposé au final 1-0 et remonte à la 10e place, à 5 points de son adversaire du jour et 1er barragiste. Quant à Hannibal Mejbri , il a brièvement goûté à la victoire 1-0 face à Bristol City. Son club est 3e à 2 points du leader Sheffield United.

Khaoui passeur

Seifeddine Khaoui, 29 ans, a effectué une passe décisive à la 65e, suite à un centre sur coup-franc sur le 1er but de Macarthur Sydney face à Newcastle (3-3). Ayant disputé 58 minutes de jeu, Khaoui a fourni sa meilleure prestation depuis la mi-février 2025.

Sliti avec brio, Nafti respire

En Ligue du Qatar, l'ailier de Shamal SC, Naïm Sliti, a disposé avec ses équipiers d'Al Shahaniya 3-0, après un match abouti et entièrement disputé. En queue du classement, l'entraîneur d'Al Khor, Mehdi Nafti, a mis fin à une série de 7 défaites consécutives, en s'imposant face à l'avant-dernier Umm Salal 3-0. De leur côté, Ferjani Sassi avec Al Gharafa et Aissa Laidouni avec Al Wakrah se sont inclinés respectivement face à Al Duhail 2-0 et Al Sadd 3-0.

Jouini passeur, Ben Njima perd

En Ligue émiratie, l'avant-dernier, Dibba Aal Hisn, a créé la sensation en s'imposant face à Al Ain 3-2. Haithem Jouini a effectué une passe décisive à l'ultime minute de la 1ère mi-temps. Jouini est sorti à la 92e et son compère en défense Oussama Haddadi a disputé tout le match. Plus haut au classement et après 2 succès consécutifs avec Ajman, l'ex Etoilé et arrière droit Fradj Ben Njima, remplacé à la 89e, a perdu face à Al Wasl (2-0).

Ajman se positionne 9e. De son côté, Mohamed Firas Belarbi n'est apparu qu'en toute fin de match avec Sharjah SC lors du sommet entre le dauphin et son leader Shabab Al Ahly (0-0).

Hadj Mahmoud rate le coche

Le milieu offensif de Lugano, Mohamed Hadj Mahmoud, s'est incliné 2-0 dans le match à 6 points, face au nouveau leader Servette de Genève. Hadj Mahmoud a été remplacé à la 50e après une prestation mitigée et une grosse occasion manquée suite à un tir non cadré du pied droit.