Tunisie: Trois questions à Lotfi Khaldi, vice-président de l'Organisation de défense du consommateur (ODC) - Attention aux jouets dangereux !

Le ministère de la Santé, l'ODC et toutes les parties concernées ne cessent d'attirer l'attention des consommateurs sur l'impératif de faire preuve de vigilance en acquérant des jouets de l'Aïd ! Des jouets dangereux, mal conçus et contenant des substances malsaines sinon toxiques et cancérigènes, sont proposés aussi bien sur les étals du commerce parallèle que dans les boutiques certifiées et les supermarchés.

Face à l'insistance de leur progéniture et succombant souvent à la tentation des prix abordables, voire symboliques, certains parents s'adonnent à l'achat, les yeux fermés. Ils ignorent que dans certains jouets, des dangers redoutables menacent leurs enfants. Lotfi Khaldi, vice-président de l'Organisation de défense du consommateur (ODC), souligne à La Presse les points que les adultes doivent connaître et prendre en considération pour protéger les enfants contre les mauvais jouets.

Quelles sont les normes à vérifier avant d'acheter des jouets ?

Les normes appliquées sur les jouets sont classées en deux catégories : celles de sécurité et celles de santé. Pour ce qui est des normes de sécurité, elles concernent essentiellement les composants des jouets. Les parents sont, ainsi, appelés à être regardants quant aux composants des jouets. Ces derniers peuvent, en effet, inclure des pièces détachables qui risquent de nuire à la sécurité des enfants, notamment ceux âgés de moins de trois ans. S'agissant des normes de santé, elles s'appliquent aussi bien sur les peluches que sur les jouets en plastique. Nous savons tous que les enfants ont tendance à tout mettre dans la bouche.

Or, une fois avalée, la fourrure artificielle risque de provoquer des maladies et de nuire, par conséquent, à la santé des enfants. De même pour les jouets en plastique qui contiennent du phtalate ; un produit chimique testé et confirmé cancérigène par excellence. Certes, la traçabilité de certains jouets ne le mentionne point. Néanmoins, il est possible de le détecter via cette forte odeur de plastique qu'il dégage sinon, par cette matière trop molle pour un plastique conforme aux normes et qui peut facilement, d'ailleurs, être dissoute dans de l'eau.

Peut-on se fier, à coup sûr, à la marchandise proposée dans les circuits réglementés ?

Contrairement au commerce parallèle, les boutiques certifiées s'appliquent à respecter certaines mesures dont le contrôle à l'importation, lequel contrôle garantit la vérification des composantes et leur conformité -ou non- aux normes.

Cela dit, certains commerçants ont tendance à s'approvisionner, de surcroit, en jouets non conformes aux normes. Aussi les consommateurs doivent-ils, immanquablement, faire preuve de vigilance.

Quels sont les jouets à éviter, catégoriquement ?

Ce sont les jouets conçus pour être des projectiles. Ce sont des jouets extrêmement dangereux.

D'ailleurs, le ministère de la Santé ne cesse, à chaque occasion, de sensibiliser le public sur leurs répercussions souvent tragiques. Avouons que lesdits jouets sont à l'origine de beaucoup d'accidents dont les enfants sont victimes. D'ailleurs, il convient de savoir que les risques encourus via l'utilisation des projectiles se répartissent sur deux plans : le premier à l'utilisation des jouets. La projection des billes en guise de balles peut affecter les yeux et les oreilles.

Dans le deuxième cas, ces petites boules risquent, malencontreusement, d'être avalées ou encore de s'introduire dans les oreilles, provoquant ainsi des séquelles, tant à court qu'à long terme. Autant éviter d'acheter ces jouets pour le bien des enfants et de leur entourage.