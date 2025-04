Tunisie: Concert de Tarab du Club des médecins au Festival de la Médina - Une bouffée d'oxygène

L'espace Bir Lahjar ne pouvait contenir le nombre impressionnant de musiciens, chanteurs et spectateurs dont certains ont dû assister au spectacle debout. L'ensemble musical était composé de 29 instrumentistes et 23 chanteurs formant la chorale. Le spectacle s'est déroulé dans une ambiance euphorique et bon enfant. C'était la dernière soirée du festival de la médina.

Le concert « Ya mdaouin ennsass » du Club des médecins de la faculté de médecine de Tunis sous la direction de Sofian Bouhamed, organisé le 28 mars 2025 à Bir Lahjar, et ce, dans le cadre de la 41e édition du Festival de la Médina, a drainé une foule compacte, sans doute des médecins venus assister à cette soirée de « Tarab ».

L'espace Bir Lahjar ne pouvait contenir le nombre impressionnant de musiciens, chanteurs et spectateurs dont certains ont dû assister au spectacle debout. L'ensemble musical était composé de 29 instrumentistes et 23 chanteurs formant la chorale. Dans une ambiance euphorique et bon enfant, le chef d'orchestre donne le la avec un « Samaï Tatyouss » suivi d'un « Taqssim» exécuté par le cithariste Hatem Jmal qui a enchanté l'assistance.

Après une « Wasla de mouachahats » interprétée par la chorale, le micro est cédé à la jeune Saoussen Ben Ajima qui chante avec sa douce voix « Zahr el Banafsej » de Ali Riahi, puis cède la place à sa collègue Dora Boujlben qui reprend une chanson de Soulef « Zaâma el-jamel ». Après avoir donné le ton avec deux chansons du répertoire tunisien, Rania Laâbidi s'attaque à Oum Kalthoum avec « Baïd Anek », un gros morceau que la chanteuse s'est appliquée à restituer avec adresse. Ce qui lui a valu des applaudissements nourris. Toujours dans la même lancée, Faouzia Jaziri Jmal reprend le tube « Ama Baraoua » de Najet Essaghira.

Retour à la chanson tunisienne avec la chorale accompagnée du violoniste Tarak Ben Khelifa qui s'est illustrée avec «Ya mdaouin ennass » puis une Wasla et un « Istikhbar » du flûtiste Sami Bahroun. Suivent ensuite les mélodies « La nmathlek belchams » chantée par Majdi Boubakri, « Layaâtini bchid el-hawa » par Manel Mokrani, « Ghanili chway chway » par Lamia Fekih puis un cocktail de chansons tunisiennes proposé par Leila Saddem. Et enfin, pour clore cette soirée tarabique, la troupe a régalé l'assistance avec un cocktail marocain présenté par Meriem Jouness, Yassine Nahdi, Abir Mansouri et Abir Wardlitou. Les nombreux spectateurs ont manifesté leur admiration et leur soutien à ce club de musiciens et chanteurs en leur consacrant une vague d'ovations qui va encore les stimuler dans cette approche à vocation thérapeutique. Une belle soirée en somme dans le cadre enchanteur de la médina de Tunis en cette fin du mois de ramadan.

Pour rappel, le club de musique de la faculté de médecine de Tunis a été fondé en 2002 et a pour objectif de promouvoir la richesse de la musique orientale tout en offrant un espace d'expression artistique au sein de l'univers médical. Le Club réunit des enseignants et des étudiants en médecine qui développent leurs talents musicaux, de recharger leurs batteries et de trouver un équilibre entre leur vie académique et personnelle. Une initiative qui devrait inciter d'autres corps d'enseignement à faire de même.