Tunisie: CAB-CA - Vers la réconciliation - La voix des sages !

Finalement, la rencontre de Coupe de Tunisie de handball en huitièmes de finale entre le CAB et le CA aura été l'occasion d'apaiser la tension entre les deux clubs.

En effet, depuis de longues années, les rapports sont restés tendus sans qu'aucun responsable des deux grandes écoles n'ait daigné faire un pas vers l'autre pour calmer les esprits. Ce climat, pour le moins délétère, est né il y a plus de trente ans maintenant à la suite de cette défaite du CAB au Stade d'El Menzah lors de la saison 1992- 93 dans les conditions que l'on sait.

Ce que l'on sait est que les Cabistes ont laissé filer le titre de champions franchement à leur portée. Les supporters «jaune et noir» n'ont jamais digéré une telle déception. Depuis, il y en a plein d'entre eux qui n'ont plus jamais remis les pieds au Stade 15-Octobre ni ailleurs! Une situation tendue qui s'est accélérée en 2013 avec l'interprétation de l'article 22 dans les règlements intérieurs de la FTF privant le club nordiste d'accéder au play-off. La frustration des Cabistes était telle que des incidents ont eu lieu 2 ou 3 jours de suite en plein centre de Bizerte devant la municipalité.

La coupe était pleine !

Ce faisant, le fossé s'est davantage creusé entre les deux clubs et les deux publics. Et puis récemment, lors d'un match décisif à l'issue duquel les cadets du CAB ont privé leurs homologues du CA de passer au play-off à la suite d'un but réussi à la toute dernière minute de jeu. Palabres, provocations et violence s'en sont suivies...

Chaque match joué entre les clubs dans toutes les catégories était devenu un défi pour les uns et les autres. Ça ne pouvait plus durer! Il fallait arrêter cette spirale de haine et de tension. L'initiative est venue du président du CAB, Samir Yaâcoub, décidé à en finir, et ce, en invitant le président du comité provisoire du CA, Heykel Dkhil, à assister samedi dernier, au huitième de finale de la coupe en handball qui opposait son équipe au CAB à la salle Mohammed Fatnassi à Bizerte.

Le message de S. Yaâcoub aux handballeurs cabistes était clair: présenter une prestation honorable sans heurts. Se donner à fond et défendre les couleurs qu'on porte le temps d'un match sans plus. Espérons que les fans des deux clubs auront compris ce message et suivront l'exemple des deux responsables...

C'est le temps de la réconciliation. Le sport est fait pour rapprocher et non pour diviser. L'accolade entre Yaâcoub et Dkhil devrait inspirer plus d'un...