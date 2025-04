Congo-Kinshasa: Samedi dernier au Centre Interdiocésain, IIA Congo - Les nouvelles normes internationales d'audit interne vulgarisées auprès des professionnels du métier !

Dans le but de poursuivre sa promotion de l'excellence et le développement des compétences nécessaires à la pratique de l'audit interne en RDC, l'Institut des Auditeurs Internes du Congo (IIA Congo), dirigé par le Président Alain-Serge Lubelo, a organisé la toute première conférence de vulgarisation des nouvelles normes internationales d'audit interne. La cérémonie s'est déroulée le samedi 29 mars 2025, dans l'enceinte du Centre Interdiocésain, à Kinshasa/Gombe, autour du thème : « Nouvelles Normes Internationales de l'Audit Interne (NIAI) : du CRIPP aux NIAI ». Cet événement, qui a réuni des auditeurs internes issus d'entreprises publiques et privées, a permis de vulgariser les nouvelles normes internationales publiées le 9 janvier 2024 et mises en vigueur en janvier 2025 afin d'aider les praticiens de l'audit interne de s'en approprier professionnellement.

La conférence a permis de revenir sur les fondements du métier d'auditeur interne, basé sur des normes internationales définies par l'Institute of Internal Auditors (IIA Global). Ces normes sont régulièrement mises à jour afin d'intégrer les évolutions nécessaires à leur application.

« Etant donné que le métier de l'auditeur interne est normé, il faut le pratiquer en se conformant à ses normes. Et aujourd'hui, ce que nous avons fait comme conférence mensuelle, c'était la vulgarisation de nouvelles normes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les normes ont évolué. Pour avoir un cadre de pratique de la profession assez simplifié, on a ajouté certains facteurs notamment, le professionnalisme, pour permettre à l'audit interne de faire son travail en respectant les normes professionnelles.

Mais également, il y a eu des changements avec des ajouts notamment, les exigences thématiques qui font maintenant partie intégrante des normes et les normes en soi. Donc, ça fait un cadre très pratique, très digeste, facile à comprendre mais aussi facile à appliquer », a déclaré Alain-Serge Lubelo, Président de l'IIA Congo.

Il a affirmé que cette mise à jour offre un cadre pratique simplifié, permettant une meilleure gouvernance, gestion des risques et contrôle au sein des entreprises. Elle vise également à adapter les normes aux particularités de secteurs spécifiques, comme le domaine public ou la santé.

L'IIA Congo joue un rôle clé en outillant les auditeurs internes, non seulement à travers ses conférences mensuelles, mais aussi par des partenariats avec des organisations qui sollicitent son expertise, singulièrement dans la gestion des risques.

L'IIA Congo est membre de deux structures internationales : l'AFIA (Fédération Africaine des Instituts des Auditeurs Internes) et l'IIA Global. Ces entités organisent des conférences annuelles, permettant aux praticiens de partager leurs expériences et de se mettre à jour sur les avancées de la profession. Plus loin dans son allocution, Alain-Serge Lubelo a annoncé que, cette année, l'AFIA tiendra sa conférence en mai à Kigali, tandis que l'IIA Global accueillera ses membres en août à Toronto, au Canada.

Pour Norbert Kitenge, chargé de formation à l'IIA Congo, la vulgarisation des normes est indispensable afin que les auditeurs internes puissent maîtriser et appliquer ces nouvelles directives dans leurs activités professionnelles.

"L'audit interne concerne tous les secteurs d'activité, sans distinction. Les normes évoluent, mais leur mise en pratique doit tenir compte des lois et règlements spécifiques à chaque secteur".

Un chapitre sur le secteur public est présenté dans ses nouvelles normes compte tenu des réalités et spécificités des gouvernances dans ce secteur. L'IIA Congo va créer une taskforce qui devra se pencher sur l'application des nouvelles normes internationales d'audit interne dans le secteur public.

Avec pour devise « Elever l'impact », l'IIA Congo met un point d'honneur à renforcer les compétences des auditeurs internes pour maximiser leur contribution au sein des entreprises et établissements publics. Ces efforts s'inscrivent dans une dynamique où l'audit interne devient un levier de création de valeur pour les organisations.

La prochaine conférence mensuelle de l'IIA Congo portera sur l'audit interne et le contrôle interne, poursuivant ainsi son engagement à développer la profession. En août, la RDC accueillera une conférence nationale qui rassemblera les praticiens locaux pour approfondir les enjeux liés à la gouvernance et aux normes professionnelles.

A travers ces initiatives, l'IIA Congo continue de se positionner comme un acteur essentiel du développement de l'audit interne, en offrant des outils et formations adaptés aux besoins des entreprises et des auditeurs. Cette conférence est une étape importante pour renforcer l'impact de l'audit interne en RDC et au-delà.