Congo-Kinshasa: A solde doublée, devoir renforcé, FARDC - Félix Tshisekedi apporte une réponse directe aux besoins de moral, de dignité et de motivation des troupes !

C'est un signal fort. Un message sans équivoque envoyé aux forces de défense et de sécurité de la République Démocratique du Congo. Depuis le samedi 28 mars 2025, la solde des militaires et policiers a été effectivement doublée, marquant ainsi l'entrée en vigueur d'un engagement ferme pris par le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, exécuté par le Gouvernement Suminwa, envers ceux qui, au quotidien, risquent leur vie pour la patrie. Cette mesure tant attendue n'est pas un simple geste budgétaire. Elle incarne une reconnaissance solennelle et républicaine du sacrifice consenti par nos forces armées dans la défense de l'intégrité territoriale, particulièrement dans l'Est du pays, en proie à l'agression rwandaise par groupes armés interposés.

Un geste fort dans un contexte de guerre

Tandis que les Forces Armées de la RDC (FARDC) et la Police Nationale Congolaise (PNC) font face, avec courage et détermination, à des ennemis bien équipés, parfois soutenus par des puissances étrangères, le Gouvernement de la République, sous la conduite du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à joindre l'acte à la parole.

Le doublement de la solde intervient comme une réponse directe aux besoins de moral, de dignité et de motivation de nos troupes. Pour l'Etat congolais, il n'est plus question de laisser les soldats dans la précarité pendant qu'ils défendent le drapeau. Le temps est désormais à la restauration de la valeur et de l'honneur du port de l'uniforme.

Un appel au patriotisme militaire

« L'ennemi est aux portes. Il cherche à humilier notre nation. Mais nous savons que nos militaires, bien traités, mieux équipés et désormais mieux rémunérés, seront la digue infranchissable de notre souveraineté », s'est confiée en exclusivité des sources ayant requis l'anonymat.

En doublant la solde, le régime de Kinshasa veut raviver la flamme du patriotisme au sein des troupes. Le message est clair : « Ne fuyez pas le combat, la Nation vous regarde, vous soutient et vous valorise. Le temps des promesses sans lendemain est révolu. Ce qui compte désormais, c'est l'efficacité sur le terrain, la loyauté envers la République, et la victoire sur l'agresseur ».

Enjoindre Discipline et Ethique

Toutefois, cette augmentation salariale ne doit pas être perçue comme une fin en soi. En retour, il est attendu une armée disciplinée, éthique, respectueuse des populations civiles et engagée dans la reconquête de la paix. Les abus, l'indiscipline et la fuite au front n'ont plus leur place dans l'armée d'une Nation qui se relève.

Des voix citoyennes, saluant cette mesure, rappellent que l'accompagnement doit aussi inclure une gestion rigoureuse des soldes, l'amélioration des conditions de vie dans les camps militaires, l'équipement moderne des troupes et une stratégie militaire cohérente face à l'ennemi.

Une République qui se tient debout grâce à ses hommes en armes

L'histoire retiendra que dans l'un des moments les plus critiques de son existence, la RDC a choisi d'investir dans sa défense. Car une armée bien traitée est une armée redoutable. Une police motivée est une police de proximité, au service du peuple. Et un soldat congolais qui se sent respecté est un soldat qui ira jusqu'au bout pour que le pays reste debout.

Sans équivoque, la population congolaise salue cette avancée et invite l'ensemble des institutions à poursuivre dans cette voie : celle de la valorisation des forces vives de la Nation.

Pour que plus jamais, aucun Congolais en uniforme ne sente le besoin de fuir le champ de bataille. Car désormais, la République a choisi de marcher avec eux, dans l'honneur et la reconnaissance.