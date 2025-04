Congo-Kinshasa: Participation de la diaspora congolaise aux Consultations politiques en cours, FICE - Prof. Dr. Ngoie Joel Nshisso lance un cri d'alerte à Félix Tshisekedi !

document

A l'instant où les consultations politiques initiées par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, battent leur plein sous la coordination du Professeur Désiré-Cashmir Kolongele Eberande, son Conseiller Spécial en matière de sécurité, la diaspora congolaise, par la voix du Forum des Intellectuels Congolais de l'Etranger (FICE), s'est décidée de briser l'omerta.

En effet, dans une communication officielle, le Professeur Dr. Ngoie Joel Nshisso, Président du FICE, a rappelé la nécessité, pour la diaspora congolaise, de participer activement aux réflexions nationales en cours dont les issues devront offrir des solutions aux maux de la population et renforcer l'action gouvernementale dans sa lutte contre l'agression rwandaise à l'Est du pays.

Entre expertise avérée, capacités de mobilisation financière, diplomatie parallèle et projets de développement innovants, il ressort de cette communication officielle que "cette frange dynamique de la population appelle à une reconnaissance institutionnelle de son rôle dans la reconstruction de la République". In extenso, scrutez-en l'intégralité.

L'Apport de la Diaspora Congolaise aux Consultations Politiques en Cours

Les consultations politiques demandées par Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, Président de la République sont déjà en cours sous la houlette du Prof Dr. Désiré-Cashmir Kolongele Eberande, acteur politique au tempérament calme et modéré, il pilote ce processus dans un contexte marqué par des défis politiques et sécuritaires majeurs.

Pour la diaspora congolaise, ces consultations représentent une opportunité cruciale afin de rassembler les filles et fils congolais tant du pays que ceux vivants à l'étranger autour d'un objectif commun : la consolidation de la paix, la cohésion nationale et la mise en place de stratégies de développement socio-économique durables.

Cependant, malgré l'importance de cette initiative, certains acteurs politiques refusent d'y participer. Face aux menaces pesant sur la souveraineté nationale et à l'exploitation illicite des minerais stratégiques, la diaspora estime qu'un sursaut patriotique est indispensable. Il est impératif que toutes les forces vives de la nation travaillent ensemble pour défendre l'intégrité territoriale et les intérêts du peuple congolais.

Dans cette dynamique, la diaspora refuse d'être marginalisée ou considérée comme un simple observateur. Elle revendique sa place en tant qu'acteur clé du développement et du renforcement démocratique du pays. Ses manifestations et plaidoyers dans ses pays d'accueil témoignent d'un engagement patriotique indéfectible.

Contrairement à certaines perceptions, la diaspora ne cherche pas un positionnement politique opportuniste. Elle dispose d'un apport unique et inestimable qui, s'il est pleinement exploité, pourrait enrichir significativement ces consultations.

L'apport de la diaspora congolaise aux consultations politiques en cours en RDC est significatif à plusieurs niveaux :

Contribution aux réflexions stratégiques

La diaspora congolaise possède une expertise précieuse dans divers domaines (économie, gouvernance, droits de l'homme, entrepreneuriat, etc.). Elle pourrait enrichir le débat politique en partageant les bonnes pratiques observées dans leurs pays d'accueil, notamment en matière de démocratie, de transparence, de gestion publique et développement socio-économique.

Mobilisation des ressources financières

Avec les importantes sommes envoyées chaque année en RDC sous forme de transferts de fonds, la diaspora joue déjà un rôle clé dans l'économie nationale. Elle pourrait être un levier financier pour soutenir des projets de développement et d'inclusion sociale issus des consultations politiques.

Plaidoyer et diplomatie parallèle

La diaspora congolaise est bien placée pour influencer les partenaires internationaux et les institutions étrangères en faveur d'une meilleure gouvernance en RDC. Elle pourrait jouer un rôle dans le lobbying pour la mobilisation des investissements étrangers directs, les réformes structurelles, le respect des droits de l'homme et l'amélioration du climat des affaires.

Renforcement de la cohésion nationale

La diaspora peut servir de pont entre les différentes communautés congolaises, en favorisant le dialogue entre les acteurs politiques, la société civile et les citoyens. Elle peut aussi contribuer à la réconciliation nationale en apportant des perspectives neutres et en facilitant des initiatives de médiation.

Investissement et développement local

Par leur expérience et leurs ressources, les membres de la diaspora veulent initier et soutenir des projets innovants dans les secteurs clés (agriculture, industrie, énergies renouvelables, nouvelles technologies, le tourisme). Ils aspirent à la création d'incubateurs de startups ou de programmes de transfert de compétences.

Comment intégrer la diaspora dans les consultations politiques ?

Dans l'immédiat, le Forum des Intellectuels Congolais de l'Étranger (FICE), une organisation de la diaspora bien structurée et présente dans plusieurs pays, recommande de mettre en place un cadre institutionnel favorisant la participation de la diaspora aux prises de décision. Ensuite elle demande la représentation politique des Congolais de l'étranger à travers des sièges spécifiques dans les institutions. Enfin dans l'avenir, elle propose l'organisation des forums de consultation en ligne et en présentiel dans les pays à forte présence congolaise organisés par catégorie socio-professionnelle pour recueillir des réflexions et recommandations articulées sur différents secteurs de la vie nationale.

A l'occasion de ces consultations politiques, le FICE se tient prêt à partager ses analyses et propositions, contenues dans son ouvrage intitulé : « Perspectives du Développement de la République Démocratique du Congo : Apports de FICE aux Objectifs du Nouveau Quinquennat de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo », publié sur Amazon.

L'intégration effective de la diaspora dans ces consultations politiques est cruciale. Elle pourrait jouer un rôle clé dans la consolidation de la paix, l'évolution politique et économique du pays, ainsi que dans le renforcement des institutions républicaines. Ignorer son apport serait une de plus, une occasion manquée pour la RDC d'exploiter pleinement un de ses atouts les plus stratégiques.

Prof. Dr. Ngoie Joel Nshisso

Président de FICE

USA