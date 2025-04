Ile Maurice: Vingt-trois cas au pays, un premier à Rodrigues

Le ministère de la Santé a confirmé, hier, que le pays compte 23 cas de chikungunya, dont 17 transmissions locales et six cas importés. Deux nouvelles infections ont été détectées dimanche, à Vacoas et Péreybère. L'un des patients est un adolescent de 13 ans, l'autre une personne de 40 ans.

À Rodrigues, un premier cas de chikungunya a été signalé. Il s'agit d'une patiente de 67 ans, revenue de La Réunion. Elle a été admise à l'hôpital et son état est stable. Par ailleurs, 15 cas de dengue ont été recensés à Maurice.

Le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé, a précisé que les autorités ont renforcé la lutte contre ces maladies à Maurice et Rodrigues. Des inspections sont réalisées dans un rayon de 300 mètres autour des foyers identifiés, accompagnées de pulvérisations d'insecticides, de distribution de larvicides et d'opérations de fumigation. Un suivi des contacts des cas confirmés est également en cours.

Symptômes et prévention

La dengue et le chikungunya, transmis par les moustiques Aedes, provoquent fièvre, douleurs musculaires et articulaires, fatigue et maux de tête. Le chikungunya se caractérise par des douleurs articulaires plus persistantes.

Les autorités rappellent les gestes de prévention : vider régulièrement les récipients d'eau stagnante (pots de fleurs, gouttières, pneus usagés) pour limiter la prolifération des moustiques ; entretenir les espaces extérieurs en coupant les herbes hautes et en élaguant les arbres ; se protéger des piqûres avec des répulsifs, des moustiquaires et des vêtements couvrants ; et consulter un médecin en cas de symptômes.