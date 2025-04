Ile Maurice: Iona Melanie Oree présidente pour trois ans

Iona Melanie Oree a été nommée présidente de la Public Service Commission (PSC). Conformément à la section 88 de la Constitution, la PSC est composée d'un président, de deux viceprésidents et de quatre commissaires. Tous sont nommés par le président de la République après consultation avec le Premier ministre et le leader de l'opposition.

Après plus de 38 ans au sein de la Fonction publique, Iona Melanie Oree a donc une très longue expérience dans le domaine et se dit très heureuse de cette nomination. «La PSC est une institution où la méritocratie doit régner. Malheureusement, pendant les dix dernières années, cela n'a pas été le cas. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit lui-même que toutes les institutions avaient été accaparées par une poignée de personnes. Avant, la PSC n'était pas indépendante. Elle doit maintenant recruter les meilleures personnes pour la Fonction publique», a réagi la nouvelle présidente de la PSC. «On m'a brutalement retirée de mes fonctions de secrétaire permanente au ministère de la Fonction publique en pleine pandémie de Covid-19 pour des raisons politiques alors que j'ai toujours été, tout au long de ma carrière, une fonctionnaire apolitique. Aujourd'hui, avec cette nomination à la tête de la PSC, c'est en quelque sorte une renaissance et ma dignité retrouvée.»

Iona Melanie Oree a rejoint la Fonction publique en 1983, en tant qu'assistante bibliothécaire, après avoir enseigné pendant trois ans au collège Lorette de Port-Louis. Elle a travaillé comme Principal Assistant Secretary dans de nombreux ministères, notamment celui de la Santé et le ministère des Services publics. Elle a été nommée secrétaire permanente en 2012. En tant que telle, elle était affectée au ministère de la Santé et au ministère de l'Industrie.

La nouvelle présidente de la PSC a déjà reçu sa lettre de nomination, vendredi dernier, du bureau de la présidence de la République. Elle occupera les fonctions de présidente de la PSC pendant trois ans avec option de renouvellement. Iona Melanie Oree sera épaulée par deux vice-présidents, à savoir Yves Christian Fanchette et Rechad Moolye. Les quatre commissaires sont Raj Koomar Goonjur, Vasoo Allymootoo Putchay, Sin Lan Dominique Ng Yun Wing et Utame Purdassee.

Local Government Services Commission : le Dr Sahid Maudarbocus à la tête

Le président de la République, Dharam Gokhool, a procédé, le 27 mars. et conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 64 (1) de la Constitution et de l'article 5 de la «Local Government Services Commission Act», à la nomination du Dr Sahid Maudarbocus comme président de la Local Service Commission pour une période de trois ans. Soobir Sen Sewnath, Vijaye Haulder, Woomadevi Coothen Iyempermal et Umeshlal Basant Rai ont été nommés membres de cette commission, également pour une durée de trois ans.