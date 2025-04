Ile Maurice: Nirmala Maruthamuthu et Percy Yip Tong nommés membres de la Law Reform Commission

Bonne nouvelle pour Nirmala Maruthamuthu et Percy Yip Tong. Ils ont été nommés membres de la Law Reform Commission pour y représenter la société civile.

La nomination de Nirmala Maruthamuthu au conseil de la Law Reform Commission a été une surprise pour l'intéressée. Ancienne responsable de la médiathèque de l'Alliance française de Maurice, elle vient d'être désignée comme l'une des représentantes de la société civile.

«Je ne m'y attendais pas du tout. Lorsque j'ai reçu cette proposition, j'ai accepté avec plaisir et me suis sentie honorée. J'ai toujours oeuvré pour la justice et la promotion de valeurs solides auprès des jeunes, dans le but de bâtir une société plus équitable», confie-t-elle, émue.

Engagée depuis de nombreuses années, Nirmala Maruthamuthu est convaincue que son implication dans des causes sociales a joué un rôle clé dans cette nomination. «La personne qui m'a recommandée a sûrement suivi mon engagement depuis mes débuts, en particulier lorsque j'étais présidente de l'association des copropriétaires de Vignol NHDC à Saint-Pierre», explique-t-elle.

Avec cette nouvelle responsabilité, elle prévoit de poursuivre son action avec la même détermination. «Je continuerai de défendre ces causes avec la même ardeur, pour une société juste, saine et fondée sur des valeurs solides», assure-t-elle.

Percy Yip Tong a, lui aussi, été nommé membre de la Law Reform Commission en tant que représentant de la société civile. Cette nomination, fondée sur la méritocratie, a été une véritable surprise pour l'activiste, qui l'a reçue par un appel téléphonique officiel. «Surpris par cette nomination, on m'a expliqué que ma nomination était basée sur la méritocratie. J'ai mené divers combats sur le terrain auprès du peuple et j'ai toujours représenté les citoyens sous différentes formes», a confié Percy Yip Tong.

Malgré une hésitation initiale, Percy Yip Tong a finalement accepté cette nomination avec un sentiment de fierté, en hommage à son père, qui possédait un cabinet d'avocats et qui aurait été fier de le voir s'engager au sein de cette institution. Il prendra officiellement ses fonctions le 1eᣴ avril, pour un mandat de deux ans. Sa présence au sein de ce conseil d'administration promet d'apporter une voix engagée, représentative des préoccupations citoyennes.

Leur nomination apporte ainsi une perspective citoyenne au sein de la Law Reform Commission, renforçant la voix de la société civile dans les réformes législatives à venir.

Rappelons que le conseil comprend également plusieurs autres membres éminents, tels que Yanilla Moonshiram, avocate, en tant que présidente, Nicholas OhsanBellepeau, Puisne Judge à la Cour suprême, représentant le pouvoir judiciaire, Mooneswur Seetaram, conseiller parlementaire principal, représentant le procureur général, Rashid Ahmine, Directeur des poursuites publiques, Anwar Moollan, Senior Counsel, André Robert, S.A., Bernard d'Hotman de Villiers, notaire, et Roopanand Mahadew, de l'université de Maurice.