Ile Maurice: Café du Vieux Conseil - Come-back de Sakifo et carrefour des musiques

Un an pour préparer le retour du festival Sakifo à Maurice. C'est l'un des nombreux projets de Jimmy Veerapin, gérant du Café du Vieux Conseil. En attendant, il fait tout pour positionner cet endroit comme un lieu incontournable de la vie culturelle.

Le Café du Vieux Conseil, «the place to be» ? Jimmy Veerapin, à la tête de Culture Events Productions et gérant de ce lieu emblématique situé au coeur de Port-Louis, souhaite faire du Café du Vieux Conseil un haut lieu de rencontre et de partage autour des arts. Il est sur la bonne voie car de mai à décembre, cette adresse accueillera une dizaine d'activités. Qu'il s'agisse de peinture, de festival ou de concert, il y en aura pour tous les goûts. Si vous êtes fans de rock, d'électro ou encore de vinyle, des activités vous seront dédiées.

Au calendrier figure, entre autres, un hommage à Bob Marley (11 mai) avec des artistes mauriciens et réunionnais, le concert de rock, Maytal (17 mai) avec la participation d'artistes de Maurice, de la Réunion et aussi de Madagascar, exposition de peinture et de photographies (23-27 juin), hommage au groupe Police lors de l'Underground Rock Festival (9 août), Festival de graffiti (14, 15, 16 décembre) et Café du Vieux Conseil Festival (26, 27, 28 décembre). Une fois par mois, place au Thirstday Rock et au Porlwi Electrop Club. La salle de conférences climatisée peut accueillir différents événements tels les masterclass, explique Jimmy Veerapin.

De plus, un accord entre Culture Events Productions et Jérôme Galabert, du Festival Sakifo à La Réunion, pourrait prendre plus d'ampleur. Un premier événement prévu le 31 mai verra la participation d'artistes internationaux ainsi qu'une masterclass.«Nous travaillons sur un concept pour que les artistes programmés à Sakifo puissent se produire à Maurice aussi. Mais les structures doivent être déjà là, entre autres, un lieu qui pourra accueillir ce festival. Nous nous sommes donné un an de préparation. Nous espérons que le festival Sakifo pourra se tenir à Maurice l'année prochaine», souligne Jimmy Veerapin.

Cet accord avec Sakifo ne s'arrêtera pas au festival. Durant l'année, il permettra à d'autres artistes de La Réunion de se produire à Maurice. Ce sera le cas pour l'événement qui se tiendra les 5, 6, et 7 août. La collaboration avec Sakifo permettra aussi la venue à Maurice du groupe de reggae français, Danakil, qui se produira chez nous lors du One Live Music Festival le 6 et le 9 décembre.

En sus de cet accord, le Café du Vieux Conseil lancera aussi le Vinyle Club. Une Vinyle party se tiendra le 5 et 6 juillet. «Il y aura des ventes de vinyle, du deejaying et des conférences. Le but, c'est de mettre en lumière le vinyle qui redevient tendance et ainsi fidéliser les gens autour du vinyle. Cette Vinyle Party donnera naissance à un projet qui mettra en avant des sessions d'écoute de vinyle, soit un genre de juke-box où l'on peut choisir son vinyle et l'écouter sur place», explique Jimmy Veerapin.

Il n'est pas en manque de projets, en insistant sur des initiatives structurées et de qualité. Il n'hésite pas non plus à aller sur des terrains où d'autres sont encore frileux, comme c'est le cas pour le rock et maintenant le vinyle. Gageons qu'il nous réservera encore d'autres surprises. Le Café du Vieux Conseil est un lieu à surveiller de près.