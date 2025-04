Tunisie: Le regain d'ambition du CA - L'appétit vient en gagnant...

Avec une montée d'adrénaline, décuplée au fur et à mesure que les challenges se profilent, le Club Africain devra gérer les prochaines épreuves que ce soit en Coupe le week-end prochain, puis l'ESM en championnat, une semaine plus tard.

Restons dans le cadre du championnat cependant, une joute où le CA figure en bonne place à ce stade de la compétition. Et d'ailleurs, en prévision de la 26e ronde de L1, les fans clubistes n'avaient plus vu leur équipe dans de telles altitudes depuis quelques années, alors que, dans le même temps, l'ambition de tout un club traduit cette volonté de renouer avec les premières loges, ou à défaut avec un rang continental qui cadre avec le statut du club.

Deux périples attendent donc le CA au mois d'avril dont l'un le mènera à Métlaoui pour y croiser les Miniers. A l'occasion de ce déplacement, David Bettoni sait pertinemment que cette rencontre déterminera l'avenir proche des siens en championnat. Gagner et garder la main en prévision du sprint final, ou marquer le pas et voir l'espoir de coiffer au poteau les autres concurrents partir en fumée.

Au CA, l'engouement autour de l'équipe ces derniers temps témoigne d'une ambition accrue et éveillée de terminer la saison en beauté, même si le club semble en avance sur son projet car il avait fait de cette saison une période de transition, le temps de monter une équipe capable de rivaliser avec les meilleures à l'avenir.

Le CA est-il en avance sur son planning ? Question-piège, mais ce que l'on sait est en rapport avec la vocation des grands clubs, des institutions qui ne peuvent rester longtemps éloignés de la lumière. Et puis, forcément, en football, l'appétit vient en gagnant. Demandez-le aux fans de l'ESZ à mi-parcours, des supporters qui ont coché la saison de leur 90e anniversaire comme celle de l'exploit réalisable. Bien entendu, transposé au CA, ce voeu pieux n'a pas la même saveur puisque le club de Bab Jedid est bardé de titres. Mais en football, rien ne vous apporte autant de réjouissance que lorsque vous êtes fraîchement couronnés...

Le plus dur commence

De fil en aiguille donc, le CA prend un peu plus goût aux hauteurs du classement, malgré les discours de prudence autour de l'équipe. Pas de place au doute pour un onze qui semble avoir pris conscience de ses qualités autant que de ses absences tantôt. Le plus dur commence aujourd'hui pour les coéquipiers d'Ahmed Khélil.

Et il va falloir non seulement se montrer martial, mais aussi humble. Les voyants au vert, le CA va débuter le cycle le plus important de la saison avec des déplacements à Métlaoui, Bizerte et Gabès, ainsi que la réception de deux cadors, l'EST et l'ESS. Plus que jamais aujourd'hui, les équipiers de Ben Abda doivent trouver la bonne carburation dès la prochaine explication face à l'ES Métlaoui. Quant au coach, s'il entend ne pas exposer les siens au risque de blessures et donc adopter à nouveau le turn-over, il ne doit pas oublier que, désormais, chaque point lâché vaudra son pesant d'or dans le décompte final.