Tunisie/Afrique du Sud: Ligue des champions - Quart de finale (aller) - Mamelodi Sundowns-EST ( Demain 14h00 à Pretoria) - Tougaï et Jabri dès le début ?

C'est une hypothèse qu'étudie Maher Kanzari depuis le milieu de la semaine dernière après que ces deux joueurs ont réintégré le groupe. Tougaï et Jabri sont opérationnels, mais ne sont pas compétitifs depuis des semaines.

La délégation "sang et or" est arrivée hier à Pretoria au terme d'un long voyage qui l'a vue transiter par Dubaï. Aujourd'hui, l'équipe effectuera à l'heure du match, 14h00, une ultime séance d'entraînement sur la pelouse centrale du stade Loftus Versfeld qui abritera la rencontre, demain.

Lors de cette ultime séance, Maher Kanzari tranchera sur le temps de jeu qu'il accordera à deux joueurs qui reviennent de blessure : Mohamed Amine Tougaï et Achraf Jabri. Deux joueurs cadres opérationnels depuis la semaine dernière. Tougaï a repris les entraînements collectifs à la veille du match amical disputé mardi dernier contre le CAB, mais le coach "sang et or" a préféré ne pas le faire jouer. Quant à Achraf Jabri, il a réintégré le groupe jeudi dernier, tout comme Rodrigo Rodrigues.

Selon les bruits de couloirs, une idée se trame dans l'esprit de Maher Kanzari : titulariser Tougaï et Jabri même s'ils ne sont pas compétitifs depuis des semaines. Ce duo pourrait entamer la rencontre, histoire de bien gérer le match et de maximiser ses chances. Dans ce cas de figure, l'entraîneur décidera si Tougaï et Jabri jouent un match entier ou une partie.

Le deuxième cas de figure consiste à les incorporer en cours de jeu. Cela dit, le staff technique tranchera sur la question à l'issue de la séance de cet après-midi.

Mouhli et Azouni restés à Tunis

Lors du match amical disputé contre le CAB, Maher Kanzari a aligné Mohamed Mouhli et Larry Azouni en cours de jeu et il semble que les deux joueurs ne l'ont pas convaincu au point qu'il a préféré les laisser à la maison. Un choix technique qui dénote l'incapacité de ces deux joueurs, pourtant recrutés pour leurs valeurs intrinsèques, à s'imposer dans le dispositif de jeu de l'équipe.

Un choix qui confirme qu'à un moment ou à un autre, Maher Kanzari doit faire le tri et que si Laurentiu Reghecampf chambardait tout le temps son onze de départ et il lui arrivait de faire quatre changements presque simultanés en cours de jeu, c'est à cause de certaines recrues qui n'arrivent toujours pas à apporter le plus escompté. Et même Aboubacar Diakité, qui a marqué un triplé contre le CAB en amical, a des chances de faire son entrée demain contre Mamelodi Sundowns en cours de jeu.

L'énigme Zakaria El Ayeb !

A noter que Maher Kanzari n'a pas retenu non plus Zakaria El Ayeb, présent l'année dernière à Pretoria lors des demi-finales de la Ligue des champions qui a opposé les deux équipes et a même disputé la deuxième mi-temps à la place de Yan Sasse.

Zakaria El Ayeb, voilà un exemple d'un joueur payé pour s'entraîner. Un joueur qui n'est jamais parvenu à s'imposer dans la durée avec des apparitions rarissimes et qui se comptent même sur les doigts d'une seule main.

Enfant du club, El Ayeb est lié par un contrat avec l'Espérance qui court jusqu'au 30 juin 2027. Un joueur qui a sans doute un talent certain, mais qui ne cherche pas à progresser. C'est ce qui explique qu'il stagne, lui que Miguel Cardoso a propulsé dans un rôle de milieu relayeur.

Un rôle qu'il a réussi éphémèrement. Pourtant, c'était sa chance de devenir un titulaire à part entière, mais a priori, il n'est pas gêné par le fait qu'il ne compte pas parmi les titulaires.

Si Zakaria El Ayeb ne parvient pas à se réhabiliter sous la houlette de Maher Kanzari, autant le céder la saison prochaine, même sous forme de prêt. Ce serait mieux.