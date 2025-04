Afrique: Ligue des champions CAF - Al Hilal, Cardoso, Belaïli, des quarts qui ne me manquent pas de piquant

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions africaine ont lieu ce mardi 1er avril. Le club soudanais d'Al Hilal rêve d'exploit face à l'ogre égyptien Al Ahly. L'entraîneur portugais de Mamelodi Sundowns Miguel Cadosa aura un quart particulier face à l'Esperance Tunis qui va compter sur sa star algérienne Youcef Belaïli.

Le match: Al Hilal-Al Ahly, David contre Goliath

Le club soudanais d'Al Hilal a-t-il une chance face au tenant du titre, recordman de victoires en C1 (12) et vainqueur de quatre des cinq dernières Ligue des champions ? L'équipe d'Omdurman va devoir réussir l'exploit en s'attaquant à la grosse pyramide de la Ligue des champions. Pour ne rien arranger, les Soudanais sont contraints de recevoir leur quart de finale retour à Nouakchott à cause de la situation politique dans leur pays englué dans une guerre entre le chef des Forces de soutien rapide (FSR) Mohamed Hamdane Daglo dit Hemedti et le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan. « Chaque fois qu'on joue, les deux camps s'observent et il n'y a rien qui se passe pendant nos matchs », confiait l'entraîneur congolais d'Al Hilal, Florent Ibenge pour souligner l'engouement autour de son équipe.

Mais le club d'Omdurman aura des arguments à faire valoir face à Al Ahly. Les Soudanais ont été en effet la première équipe qualifiée pour les quarts de finale après quatre victoires en quatre journées dont deux face au Mouloudia d'Alger. Avec pas moins de huit joueurs évoluant en sélection soudanaise, Al Hilal aura également l'expérience pour contrarier le champion en titre égyptien.

L'entraîneur : Miguel Cardoso retrouve son ex

Il y a moins d'un an, en demi-finales de la Ligue des champions, l'entraîneur portugais Miguel Cardoso, à la tête de l'Espérance Tunis, éliminait les Mamelodi Sundowns (1-0/ 1-0). Aujourd'hui, l'ex-entraîneur de Nantes, devenu coach des Sud-africains, retrouve son ancien club tunisien. « L'équipe a un peu changé. Après avoir quitté l'Espérance, je n'ai rien regardé de leur façon de jouer, affirme Michel Cardoso sur le site de la CAF. Évidemment, je suis les résultats, mais pas les matchs. Je sais qu'ils se portent bien. Évidemment, il y a des émotions qui me viennent sur le moment, mais pour le moment, mes émotions sont avec Sundowns. »

Le technicien de 52 ans aura certainement une petite revanche à prendre face à son ancien club qui l'a limogé en octobre dernier après un bilan honorable avec le titre de champion de Tunisie, la finale de Ligue des champions et la qualification à la Coupe du monde des clubs. Miguel Cardoso sait qu'il lui faudra faire la différence lors du match aller à Pretoria ce mardi avant le retour qui s'annonce très chaud à Tunis dans une semaine.

Le joueur : Youcef Belaïli, la renaissance

Pour venir à bout des Mamelodi Sundowns, l'Espérance Tunis comptera sur son meilleur joueur actuel, l'international algérien Youcef Belaïli. L'ancien joueur du MC Alger a repris du poil de la bête à 33 ans. Illustration d'une renaissance après des années chaotiques faites de hauts (champions d'Afrique avec l'Algérie en 2019) et de bas (suspension de deux ans après un contrôle positif à la cocaïne en 2017). Aujourd'hui, l'attaquant algérien s'épanouit avec l'Espérance, leader du championnat tunisien, avec laquelle il a marqué 16 buts et délivré 11 passes décisives cette saison. Une belle performance qui lui a rouvert les portes de la sélection des Fennecs après 14 mois d'absence avec une convocation en mars lors des matches comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Face à Sundowns, Belaïli pourrait croiser un autre espoir du foot africain en quête de rebond : Lebo Mothiba. L'attaquant sud-africain de 29 ans est revenu dans son pays et dans le club de Pretoria après plus de dix ans en France et six saisons à Strasbourg. Il avait quitté le club alsacien en juillet dernier à la fin de son contrat.

Le programme (TU) des quarts de finale aller (retour le 08 avril)

13h00 : Mamelodi Sundowns (Af Sud) - Espérance de Tunis (Tunisie)

19h00: Pyramids FC (Égypte) - AS FAR Rabat (Maroc)

Al Ahly (Égypte) - Al Hilal (Soudan)

MC Alger (Algérie) - Orlando Pirates (Af Sud)