Algérie: La fête de l'Aïd au centre anti-cancer d'Oran - Un moment d'espoir et de sourires pour les enfants cancéreux

Oran — Ce n'était un matin pas comme les autres pour les enfants hospitalisés au niveau du service d'oncologie pédiatrique du centre anticancer "Emir Abdelkader" de Misserghine (Oran) qui, malgré la maladie, ont passé une journée exceptionnelle à l'occasion de l'Aid El Fitr.

Les couloirs habituellement froids et aseptisés, semblaient plus animés que d'habitude, grâce à cette chaleur humaine apportée par les bénévoles du Croissant rouge algérien et de l'association "Sanabil El Khir d'Oran", venus passer la matinée de ce premier jour de l'Aid avec les enfants cancéreux.

"Nous allons faire le tour de plusieurs hôpitaux, comme l'hôpital pédiatrique de Canastel et celui des grands brûlés, pour passer des moments conviviaux avec les enfants", a déclaré Mouchi Karim, président du comité de wilaya du Croissant-Rouge.

Les bras chargés de cadeaux, les bénévoles des deux organisations, entrent dans les chambres pour offrir des jouets, des gâteaux et des ballons aux enfants, qui retrouvent le sourire l'espace d'un moment.

Dans une ambiance de fête, de générosité et de partage, l'hôpital se transforme en un lieu de rires et de magie, où les enfants peuvent oublier, ne serait-ce qu'un instant, les souffrances liées à leur maladie.

"Nous tentons d'égayer cette journée et apporter un peu de joie à ces enfants, dont quelques-uns sont là depuis des semaines, voire des mois", explique le président de l'association Sanabil El Khir- Oran, Abdelkrim Brahim.

Des sourires dissipent la douleur

Abdelbaki, 12 ans, allongé sur son lit d'hôpital, regarde avec émerveillement une animatrice déguisée en personnage de Disney qui entre dans sa chambre. Ses yeux tristes, s'illuminent. La douleur et la solitude qu'il ressent habituellement semblent s'éclipser sous les éclats de rire de l'animatrice qui chantait et dansait.

Abdelbaki, natif de la wilaya de Tiaret, se bat contre un cancer des os depuis ses 5 ans. "L'hôpital est sa deuxième maison", dit sa maman, faisant savoir qu'elle a passé avec son fils le mois de Ramadhan à l'hôpital.

"Heureusement qu'il y a les associations et les bénévoles qui venaient tous les jours, apportant des aides de différents types (médicaments, vêtements et aliments), a-t-elle encore déclaré, soulignant que le personnel médical fait de son mieux pour prendre en charge les enfants malades.

Les enfants hospitalisés dans le service d'oncologie pédiatrique du CAC d'Oran viennent de différentes wilayas de l'Ouest et du Sud-ouest du pays :

Chlef, Mostaganem, Tiaret, Béchar, ... Ils partagent tous la même douleur.

Les bénévoles et les membres des associations jouent un rôle essentiel, apportant non seulement des cadeaux mais aussi de la chaleur humaine. Leur présence crée un événement significatif. Elle rappelle à ces jeunes malades qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont entourés de gens qui les appuient face à la maladie.

"Un tel geste fait du bien à nos enfants et à nous, parents. Ils ont besoin de se sentir vivants, de s'amuser comme tous les autres enfants", confie une mère présente dans la salle d'attente.

Cet événement, bien que modeste, représente un acte symbolique fort. Il rappelle à chacun que même dans les moments les plus pénibles, il est possible de trouver un peu de réconfort. Les enfants, malgré leurs traitements difficiles, peuvent goûter à la joie, au rire et à l'amour.