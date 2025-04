Algérie: Mascara - La ministre de la Solidarité nationale partage la joie de l'Aïd avec des enfants et des personnes âgées

Mascara — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji a partagé, lundi à Mascara, la joie de l'Aïd El-fitr avec des enfants et des personnes âgées, a-t-on constaté.

Mme Mouloudji a présidé une cérémonie où elle a partagé la joie de l'Aïd El-Fitr avec les résidents de l'établissement de l'enfance en détresse "El Amel" de la ville de Tighennif, ainsi qu'avec les pensionnaires du foyer pour personnes âgées de Khessibia à Mascara, avant de rendre visite à des enfants et à leurs mères à l'établissement public spécialisé mère-enfant "Belbouri Rahma" au chef-lieu de la wilaya.

Cette célébration spéciale à l'occasion de l'Aïd El Fitr a inclus des activités artistiques et culturelles, notamment des spectacles folkloriques présentés par la troupe "Aïssaoua" de Mascara et des performances acrobatiques.

La ministre a saisi cette occasion pour offrir des cadeaux aux enfants résidant à l'établissement de l'enfance assistée "El Amel" et aux pensionnaires du foyer pour personnes âgées à Khessibia (Mascara).

Dans une déclaration à la presse, la ministre a indiqué que le but de cette visite est "de partager la joie de l'Aïd avec nos pères, nos mères, nos fils et nos filles" qui bénéficient de l'aide sociale au sein des établissements relevant de son ministère dans la wilaya de Mascara.

Elle a présenté, par la même occasion "ses sincères félicitations au peuple algérien, au monde musulman et à tous les hommes et femmes en poste aux frontières et dans les institutions de l'Etat, veillant à protéger les citoyens et à garantir leur bien-être".

La ministre a également salué "les efforts déployés par les équipes de santé et pédagogiques travaillant dans les établissements relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la condition de la Femme, qui accomplissent leurs missions avec dévouement, loyauté et sens de la responsabilité".