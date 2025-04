Algérie: La mosquée Emir-Abdelkader de Constantine, un phare de la foi et du savoir scintillant de mille feux durant le mois de Ramadhan

Constantine — Avec la ville des ponts suspendus pour écrin, la mosquée Emir-Abdelkader de Constantine, joyau architectural évoquant la grandeur de la civilisation musulmane, se dressant tel un symbole intemporel de l'histoire, du patrimoine et de la science, scintille de mille feux durant le mois sacré de Ramadhan.

Dès la tombée du jour, moins de 15 ou 20 minutes après l'appel à la prière du Maghreb, des grappes de fidèles commencent à affluer à la mosquée, symbolisant la foi des Algériens et leur attachement à leur patrimoine spirituel et religieux.

Hommes, femmes, personnes âgées, jeunes et même enfants remplissent l'immense parvis, les cours et les couloirs de ce lieu du culte, donnant à la mosquée l'aspect d'une mer emplie de ferveur et de piété.

Les prieurs sont accueillis, dès le franchissement de la majestueuse porte d'entrée, avec ses décorations andalouses élaborées, tandis que les deux minarets, d'une finesse telle qu'ils en paraissent fragiles, semblent s'élancer avec élégance vers le ciel et donnent l'impression, lorsque retentit l'appel à la prière, que le temps s'est figé entre les murs de cet édifice dont les constantinois, comme tous les algériens, sont très fiers.

Le Dr Youcef Allal (Khatib de la mosquée Emir Abdelkader de Constantine), responsable de l'organisation des cours dispensés à la mosquée durant le mois sacré, souligne, dans une déclaration à l'APS, que les prêches et les "chaires scientifiques" (cours pour de petits groupes) constituent un point fort du programme du Ramadhan que la mosquée élabore chaque année, donnant lieu, notamment, à des conférences destinées à éclairer les fidèles quant aux vertus du jeûne et sur l'impact du mois sacré sur la vie d'un musulman.

==Une architecture façonnée par l'authenticité, la beauté et la finesse de l'art musulman==

La mosquée a été construite dans les années 1970 à l'initiative du regretté président Houari Boumediene, pour véhiculer les valeurs de l'islam et de la science.

Ses façades décorées de sculptures andalouses, son imposante coupole en marbre, de 64 m de haut, et ses minarets de 107 m, s'élançant vers le ciel, sont autant de détails qui confèrent à la mosquée "une présence majestueuse qui appelle à la sérénité et au recueillement", selon le Dr Toufik Amer, professeur en sciences de la Charia et imam de la mosquée.

La mosquée Emir-Abdelkader est devenue un pôle de rayonnement du savoir et une école pour les érudits.

Ses rôles sociaux se manifestent dans la résolution des litiges et des problèmes familiaux, ainsi que dans ses activités caritatives et de solidarité, telles que la distribution du Couffin de Ramadhan, de la Zakat El-Fitr et des soins aux malades, en plus de sa principale caractéristique, qui est d'emplir l'esprit à travers les leçons du Ramadhan et la sélection des meilleurs récitants et psalmodieurs du Saint Coran.

Ce lieu du culte musulman abrite également une université spécialisée dans les sciences islamiques. Abdelaziz Chali, professeur de jurisprudence islamique à l'université Emir-Abdelkader, souligne l'intégration de l'université des sciences islamiques à la mosquée " procédait d'une vision avant-gardiste destinée à promouvoir une pensée islamique modérée, vu que les étudiants du savoir dans leurs différentes disciplines se rassemblent dans cet espace alliant connaissance et spiritualité".

Inauguré en 1994, cet édifice islamique est la troisième plus grande mosquée d'Algérie en termes de superficie, pouvant accueillir environ 15.000 fidèles grâce à ses deux salles de prière, dont l'une pour les femmes, ainsi qu'une grande place centrale qui offre un large espace aux fidèles qui peuvent y méditer ou échanger entre eux, faisant de cette mosquée un centre approprié pour le ressourcement, l'enseignement et la recherche en sciences islamiques où se manifestent les valeurs de tolérance et d'ouverture.