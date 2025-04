Madagascar: Trail-UTOP - Une édition marquée par l'inclusion

La 16e édition de l'Ultra Trail des Ô Plateaux (UTOP), qui se déroulera du 9 au 11 mai, sera placée sous le signe de l'inclusion.

Pour la première fois, l'UTOP offre une opportunité unique aux participants en situation de handicap physique et visuel, grâce au soutien financier du Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France à Madagascar. Deux joëlettes, ces fauteuils roulants spécialement conçus pour permettre la pratique de la randonnée ou de la marche, seront alignées sur la ligne de départ à Mantasoa pour une course de 60 km jusqu'à Ambatobe.

Une joëlette sera transportée par une équipe composée de 16 porteurs mixtes, mettant en oeuvre un véritable esprit de solidarité et de travail d'équipe. « Cette épreuve reflète l'engouement croissant pour le sport et l'accompagnement des athlètes. Parmi eux, des athlètes handisport prêts à réaliser des exploits remarquables. Mais le dépassement de soi concerne aussi les bénévoles, qui les transportent et les aident à atteindre leur objectif. C'est une expérience collective enrichissante, marquée par des défis et une solidarité exemplaire. L'arrivée, prévue le samedi 10 mai vers 17h, promet d'être un moment fort en émotions pour les participants, les bénévoles et les supporters », a déclaré le président Rivo Andriamanalina.

La remise officielle de l'une des joëlettes a eu lieu hier à Ambatobe, accompagnée d'une démonstration avec le matériel. En outre, le soutien du SCAC permettra également à cinq personnes atteintes de déficience visuelle de participer à des courses plus courtes : le 6-Trail de 22 km ou l'ArBiochem de 13 km. « L'objectif de l'Ambassade de France est de soutenir des initiatives qui promeuvent l'inclusion et des valeurs essentielles telles que l'égalité et le dépassement de soi, tout en utilisant le sport comme un puissant outil de développement. C'est pour cela que nous sommes fiers d'accompagner le projet para-trail de l'UTOP. Cette initiative est particulièrement importante car elle met en avant une course inclusive, permettant d'intégrer les personnes en situation de handicap », a souligné Estelle Saint Cloud, représentante de l'ambassade. Les inscriptions aux courses sont ouvertes en ligne jusqu'au 7 avril.