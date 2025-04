Madagascar: Festival Mois du théâtre - Deux grands spectacles d'improvisation pour clore en beauté

Rideau sur le festival Mois du théâtre cette année. Deux événements majeurs placés sous le thème de l'improvisation ont clôturé le festival vers la fin de la semaine dernière.

L'Alliance française d'Antananarivo, en collaboration avec la Compagnie Miangaly Théâtre ont organisé la soirée 3 mn : Coups de théâtre à l'AFT, une scène ouverte sous forme de spectacle le jeudi 27 mars dernier. Ce spectacle a été organisé à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre et dans le cadre du festival Mois du théâtre.

Cette année, le festival a mis à l'honneur l'improvisation théâtrale. Ainsi, pour marquer le coup, la scène qui a été érigée dans le Hall de l'AFT s'est transformée en un véritable terrain de jeu où les artistes ont pu s'exprimer librement et démontrer leur talent. Danse, cirque, humour, slam et bien sûr théâtre qui reste au coeur de l'événement, ont été au rendez-vous. Les spectateurs ont également eu l'opportunité de monter sur scène et se prêter au jeu de l'improvisation.

Comme le nom attribué à la soirée l'indique, chaque performance a été limitée à trois minutes et les participants, qu'ils soient en solo, duo, trio ou en groupe, devaient improviser autour du thème « Coups de théâtre à l'AFT ». Des masques et des costumes ont été mis à disposition pour enrichir les performances. Par ailleurs, cette scène ouverte fait écho au spectacle « Impro-Fusion » qui s'est déroulé dans la soirée du vendredi 28 mars dernier à l'IFM. Il s'agit aussi d'une soirée présentée par la Compagnie Miangaly Théâtre sur le même principe, avec des improvisations réunissant des artistes issus de diverses disciplines. Le pianiste Jhonattan Davys a par exemple joué des morceaux qui reflètent les émotions et le contexte, à la demande du public.

Une très belle manière de clôturer le festival Mois du théâtre cette année.