Algérie: AAPI - Près de 13.000 projets d'investissement enregistrés jusqu'à mars courant

Alger — L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a enregistré, jusqu'au 1 mars courant, près de 13.000 projets déclarés, d'une valeur avoisinant les 5776 milliards (mds) Da, susceptibles de créer plus de 316000 emplois, a appris l'APS auprès de cette agence.

Durant la période allant du 1er novembre 2022 (date du début des activités de l'agence) jusqu'au 1 mars courant, le nombre de projets enregistrés au niveau des guichets uniques décentralisés et du guichet unique pour les grands projets et les investissements étrangers de l'agence s'élève à 12843 projets déclarés, d'une valeur totale dépassant 5.776 mds Da, pouvant créer plus de 316000 emplois, selon les engagements de leurs promoteurs.

Ce bilan comprend 12608 projets enregistrés par des investisseurs locaux, d'une valeur de 4587 mds Da, susceptibles de créer plus de 288000 emplois, ainsi que 235 projets étrangers d'une valeur totale de 1189 mds Da, avec l'engagement de créer plus de 20000 emplois, selon l'AAPI, précisant que ces investissements étrangers se répartissent en 89 projets d'investissement étrangers directs et 146 projets en partenariat avec des étrangers.

En ce qui concerne les secteurs les plus attractifs pour les investissements, l'industrie représente 37% de l'ensemble des projets enregistrés auprès de l'agence, suivi des transports avec 22,2 %, la construction et les travaux publics (22%), l'agriculture (7,2%), les services (4,6%), le tourisme (3%), ainsi que la santé (2,7%) et les mines (0,8%).

S'agissant de la répartition des projets d'investissement par région, les données de l'AAPI indiquent que 51,3% d'entre eux (6595 projets) se trouvent dans le nord du pays, 27,5% dans les Hauts-Plateaux (3527 projets), tandis que 21,2% sont situés dans le sud du pays (2.721 projets).

Par ailleurs, le bilan de l'AAPI note que 99% du nombre total des projets d'investissement enregistrés durant la même période concernent le secteur privé, avec 12752 projets, tandis que 85 projets concernent le secteur public et 6 projets d'investissement conjoints.

Quant à la structure de financement des projets, plus de 45% d'entre eux sont financés sur fonds propres (5799 projets), tandis qu'environ 55% (7044 projets) sont financés par des prêts bancaires, a fait savoir l'AAPI.

Créée en 2022 dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement, cette agence est chargée de recevoir et d'accompagner les projets d'investissement entrepris par des nationaux ou étrangers dans les diverses activités économiques de production de biens et de services.