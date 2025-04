Algérie: Aïd El-Fitr - Hidaoui préside une cérémonie en l'honneur des étudiants africains au pays

Alger — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a présidé, lundi à Alger, une cérémonie en l'honneur des étudiants africains poursuivant leurs études dans les universités et instituts algériens.

Placée sous le slogan "Ensemble, poursuivons la célébration de l'Aïd dans notre foyer africain", cette cérémonie vise à "ancrer les valeurs de solidarité et de fraternité, qui font partie intégrante de notre identité nationale, ainsi qu'à renforcer la coexistence et l'échange culturel et scientifique entre les jeunes", a précisé M. Hidaoui.

La deuxième édition de cette cérémonie à laquelle ont participé 200 étudiants issus de 44 pays africains, a été "une opportunité pour échanger les idées et consolider les relations étroites entre les jeunes algériens et leurs frères africains", ainsi que pour "consacrer les principes pour lesquels l'Algérie plaide dans les fora internationaux et régionaux", a ajouté le ministre.

De son côté, le représentant des étudiants africains a salué cette initiative, tout en appelant à "préserver les valeurs humaines nobles et à approfondir les échanges culturels et intellectuels entre les différents peuples africains, dans le cadre du concept de l'identité unifiée".

A cette occasion, le deuxième numéro de la revue "Youth Diplomacy" a été dévoilé, suivi de la projection d'un film documentaire sur "les efforts déployés par l'Algérie pour la promotion et le développement de l'éducation en Afrique".

La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, Mohamed Chafik Mesbah, de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des affaires africaines, Mme Salma Bakhta Mansouri, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.