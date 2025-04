Algérie: Le président de la République accomplit la prière de l'Aïd El-Fitr à Djamaâ El-Djazaïr

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accompli, lundi matin à Djamaâ El-Djazaïr à Mohammadia (Alger), la prière de l'Aïd El-Fitr dans un climat de piété et de sérénité.

De hauts responsables de l'Etat, des membres du Gouvernement, des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédité en Algérie, ainsi que de nombreux fidèles ont également accompli la prière de l'Aïd dans cet édifice religieux et civilisationnel.

Dans ses prêches de l'Aïd, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a rappelé les vertus du Ramadhan, un mois d'adoration, de bénédictions, d'invocations et de bonnes œuvres.

Rappelant que l'Aïd El-Fitr était une occasion de joie et de bonheur, mais aussi une opportunité pour se rapprocher d'Allah Tout-Puissant, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a appelé à méditer la grandeur de cette fête religieuse en multipliant les actes d'adoration et en contemplant les innombrables grâces dont Allah nous a comblés, la plus importante étant "la sécurité et la stabilité" dont jouit notre pays et qu'il importe, a-t-il dit, de "préserver" et de "protéger".

Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a également insisté sur l'importance, en ce jour béni, du raffermissement des liens familiaux, de la bienveillance, du pardon, de l'échange de voeux et de toutes les bonnes actions par lesquelles le croyant se rapproche d'Allah.

Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a, par ailleurs, salué les efforts consentis par notre pays pour atteindre l'autosuffisance et préserver ses richesses, soulignant que l'Algérie "restera forte et ne se prosternera que devant Allah Tout-Puissant", ses enfants étant, a-t-il dit, "convaincus que la véritable indépendance passe par une identité préservée et une décision indépendante ne se soumettant à aucun diktat".

Dans ses prêches, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a aussi rappelé les étapes phares du parcours historique de notre pays, si riche en épopées et en glorieux souvenirs, le dernier en date étant le 63e anniversaire de la Fête de la Victoire (19 mars 1962), lorsque "l'Algérie a triomphé du colonialisme après une lutte de longue haleine où le peuple algérien a donné les beaux exemples de résilience et de sacrifices", a-t-il soutenu.

A cette occasion, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a évoqué les plaies et la tristesse du peuple palestinien en raison du blocus, de l'agression, de la guerre génocidaire, du déplacement et de la famine qu'il subit de la part de l'occupation sioniste, rappelant que notre pays, qui a connu la plus grande Révolution de l'histoire de l'humanité, demeure fidèle à ses principes et pionnier dans la défense des causes justes dans le monde.

Il a, par là même, salué les efforts et les démarches diplomatiques de notre pays en faveur des causes justes dans le monde, notamment la cause palestinienne, soulignant que "l'Algérie, qui ne succombe à aucune pression ou surenchères, ne déviera jamais de cette voie par fidélité au legs des valeureux Chouhada".

Après la prière, le président de la République a reçu les vœux de hauts responsables de l'Etat, de représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédité en Algérie et de nombreux citoyens.