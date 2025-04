analyse

Les nations riches ont stimulé leur industrialisation et leur urbanisation en exploitant massivement des combustibles fossiles. C'est la principale cause du changement climatique, qui touche aujourd'hui tous les pays du monde, même les pays en développement d'Afrique subsaharienne, qui sont responsables de moins de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les pays riches ont une dette climatique.

L'Afrique s'urbanise également et a besoin de fonds pour loger près d'un milliard de personnes supplémentaires d'ici 2050 et pour commencer à adapter ses villes au changement climatique. L'économiste urbaine Astrid Haas examine un nouveau rapport de l'organisation non gouvernementale Action Aid sur la dette climatique. Elle aborde la question de la dette climatique de l'Afrique et explique pourquoi la présidence sud-africaine du G20 représente une occasion de plaider pour un meilleur accès au financement et pour une restructuration de la dette existante.

Qu'est-ce que la dette climatique ?

La dette climatique repose sur l'idée que les nations riches ont pollué plus que leur juste part de l'atmosphère avec des gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle l'appropriation de l'atmosphère.

Pour cette raison, ces pays ont la responsabilité de dédommager les pays en développement, qui ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre et qui subissent de manière disproportionnée les effets du réchauffement de la planète. C'est cela leur dette climatique.

Le remboursement de la dette climatique permettrait aux pays africains de poursuivre une transition juste et durable vers les énergies renouvelables et d'adapter leurs villes aux vagues de chaleur, aux inondations et aux autres catastrophes liées au changement climatique. Mais actuellement, l'Afrique subsaharienne reçoit à peine 5 % du financement mondial pour le climat pour soutenir des mesures d'atténuation telles que des projets d'énergie renouvelable et pour s'adapter aux effets du réchauffement de la planète.

Cela montre que la dette climatique reste largement impayée.

Comment l'urbanisation mondiale est-elle liée au changement climatique et à la dette climatique ?

En tant qu'économiste urbaine, je suis toujours fascinée par le fait qu'aucun pays n'a jamais atteint le statut de pays à revenu intermédiaire sans passer par un processus d'urbanisation bien géré. Pour ce faire, brûler des combustibles fossiles, comme l'installation d'usines alimentées par de l'électricité produite à partir de charbon, a été la norme. Mais cela a également provoqué la crise climatique que nous connaissons aujourd'hui.

Le rapport d'Action Aid estime que les pays riches ont réalisé jusqu'à 70 % de leur croissance économique en utilisant plus que leur part équitable du budget climatique. Selon le rapport, les pays les plus riches doivent 36 000 milliards de dollars aux pays africains au titre de la dette climatique.

L'Afrique est au début de son processus d'urbanisation, le plus rapide que le monde ait jamais connu. Cependant, elle ne peut pas suivre le même modèle d'industrialisation à forte teneur en carbone que les pays riches. L'Afrique doit tracer sa propre voie, une voie qui n'augmente pas de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. L'urgence de la crise climatique l'exige.

Combien doit-on à l'Afrique et comment le calcule-t-on ?

En 2015, l'Accord de Paris a été signé. Les pays développés se sont engagés à fournir 100 milliards de dollars US par an pour aider les nations en développement à lutter contre le changement climatique. Lors des négociations de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, en 2024, cette somme a été portée à 300 milliards de dollars par an.

Mais les pays développés n'ont pas encore totalement respecté l'engagement initial de 100 milliards de dollars. Certains chercheurs estiment que la véritable dette climatique se rapproche de 192 000 milliards de dollars au total, soit environ 4 000 milliards de dollars par an jusqu'en 2050.

Le rapport d'Action Aid souligne également que ces calculs ne tiennent compte que de la dette directement liée au changement climatique. Il existe des arguments convaincants en faveur de réparations supplémentaires couvrant les injustices historiques de la traite transatlantique des esclaves, ainsi que les pertes financières actuelles auxquelles les nations africaines sont confrontées en raison des flux financiers illicites, des paradis fiscaux et des structures économiques fondées sur l'exploitation. Chaque de catégorie implique ses propres calculs de dette.

Quel est l'impact de la dette climatique sur les villes africaines ?

Les villes africaines ont besoin d'investissements substantiels en matière de logement, de transport, d'énergie, d'éducation, de santé, d'eau et d'assainissement. Les investissements réalisés aujourd'hui dans les villes façonneront leur croissance à long terme pour les générations à venir. Des investissements suffisants permettront aux villes de mettre en place des logements et des services qui résistent au changement climatique. Un sous-investissement rendra les villes moins aptes à faire face à la croissance démographique et au réchauffement climatique.

Les villes jouent un rôle central dans la transformation économique et l'adaptation au climat. Mais le système financier climatique mondial est biaisé en faveur des institutions nationales et régionales, et le financement direct pour les villes reste très limité. Les contraintes budgétaires des villes se traduisent par des retards dans les projets, ce qui rend les villes plus vulnérables aux risques climatiques.

Un autre problème réside dans le fait que plus des deux tiers du financement climatique accordé aux nations africaines prennent la forme de prêts plutôt que de subventions. L'Afrique est déjà en proie à une crise de la dette en raison des emprunts effectués à des taux d'intérêt élevés et des conditions de prêt défavorables. En 2023, les pays africains ont dépensé plus d'argent pour rembourser la dette qu'ils n'en ont reçu.

En 2024, 34 pays africains ont consacré plus d'argent au remboursement de la dette extérieure que pour la santé ou l'éducation. Les remboursements de la dette ont absorbé au moins 18,5 % des recettes budgétaires du continent, le niveau le plus élevé depuis 25 ans.

Les prêts climatiques sont souvent motivés par le profit et tendent donc à financer des investissements susceptibles d'être rentables. Seulement 10 % du financement climatique destiné à l'Afrique est alloué à l'adaptation des villes, sans objectif lucratif. C'est le cas, par exemple, des nouveaux systèmes de drainage pour se protéger des inondations ou des forêts urbaines pour rafraîchir les villes.

La majeure partie du financement climatique mondial est de l'argent prêté aux pays. On estime que 60 % de la dette des pays en développement est due à des créanciers privés. En d'autres termes, les fonds censés répondre à la crise climatique peuvent au contraire contribuer à une crise sociale. Si le financement de la lutte contre le changement climatique est censé être une réparation de la part des pays les plus riches, il ne devrait pas être remboursé.

Que doit faire l'Afrique maintenant ?

Les principaux donateurs comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont réduit leurs budgets d'aide. Autrement dit, les subventions pour le climat (qui ne doivent pas être remboursées) risquent d'être réduites à un niveau historiquement bas, contraignant les pays africains à recourir aux prêts à taux d'intérêt élevés.

Il est urgent que les nations africaines dépassent le stade de la confiance passive dans la bonne volonté d'autres pays et adoptent une approche stratégique unifiée pour obtenir ce qui leur est dû.

Le remboursement de la dette climatique est une question d'équité. Il est dans l'intérêt économique et environnemental à long terme de l'ensemble de la planète qu'elle soit réglée.

La présidence du G20 actuellement assurée par l'Afrique du Sud (premier pays africain à diriger le groupe) offre une plateforme pour mettre en lumière la dette climatique et faire pression pour un meilleur accès au financement et pour que la dette existante soit restructurée. Cela figure déjà dans l'ordre du jour du G20.

Obtenir davantage de financements ne suffit pas. Les dirigeants africains doivent veiller à ce que ces fonds soient affectés à des infrastructures résilientes face au climat, à des services tels que la santé et l'éducation, et à une transformation économique à long terme.

Cela est particulièrement important pour les villes africaines, où se produira la majeure partie de la croissance future. Régler la dette climatique et garantir qu'elle soit payée équitablement sont essentiels pour déterminer si les villes deviennent des moteurs de prospérité résiliente et durable ou des localités où la crise climatique s'aggrave.

Astrid R.N. Haas, Research associate at African Centre for Cities, University of Cape Town