Comme chaque année, le président de la République a partagé le repas de rupture de jeûne avec la communauté musulmane de Madagascar.

« Le cru et le cuit »

« Mifampizara ny manta sy ny masaka ». Andry Rajoelina a fait sien cet adage malgache qui signifie littéralement « se partager le cru et le cuit » pour expliquer pourquoi il a tenu à se joindre à la communauté musulmane pour partager l'Iftar de la fraternité au Radisson BLU Water Front. « En partageant ce repas, nous célébrons bien plus qu'une rupture de jeûne », a-t-il déclaré samedi soir. A son avis, ce moment de rupture de jeûne marque une communion après le mois sacré et consacré à la prière et à la réflexion du Ramadan.

« Il nous rappelle que notre plus grande arme dans la vie est la foi et que notre meilleure protection est la prière », a-t-il prêché. Juste à son retour de Moramanga où il a rendu hommage « à nos héros qui ont défendu notre nation le 29 mars 1947. Ces hommes et ces femmes qui, au prix de leur vie, ont défendu notre souveraineté, leur courage et leur dévouement nous rappellent que l'amour de la patrie est une valeur qui se transmet de génération en génération ».

Un patriotisme qui doit unir toutes les communautés de Madagascar. C'est pourquoi il « condamne fermement tout acte qui inciterait à diviser le peuple malagasy et entraverait l'unité nationale ». En soulignant que « notre pays est riche de sa diversité culturelle et religieuse », il a tenu à saluer particulièrement l'engagement de la communauté musulmane dans les domaines de l'éducation, de la santé et des actions sociales, tel qu'il a été présenté au début de ce « nofon-kena mitam-pihavanana » qui a réuni de nombreux convives, issus de différents horizons. Qui l'eût cru et ...cuit ?