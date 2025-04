Madagascar: Pétanque/Test Events - Yves et Mirana, qualifiés aux Jeux mondiaux

La pétanque, bien qu'absente du programme olympique, continue de tracer son chemin sur la scène internationale. Ce week-end, la discipline s'est invitée à la deuxième édition des World Games Series (TWGS), un événement multisport réunissant plongée, sauvetage sportif et sports boules dans la vibrante métropole chinoise de Chengdu. Et Madagascar y a brillé de mille feux, grâce à deux talents, en l'occurrence Yves Rakotoarisoa et Mirana Ramamonjisoa.

Dans l'épreuve du tir de précision, les deux Malgaches ont décroché l'or, assurant ainsi leur qualification pour les Jeux mondiaux de 2025, qui se tiendront du 7 au 17 août dans cette même ville. Yves Rakotoarisoa n'a pas caché son enthousiasme après son sacre : « Je suis vraiment heureux de cette victoire, car c'était un moment de gloire.

Grâce à elle, je suis qualifié pour les Jeux mondiaux de 2025, et je suis ravi. Chengdu est une ville magnifique et les gens sont extrêmement accueillants. J'ai hâte d'y retourner ! ». Mirana Ramamonjisoa, victorieuse chez les femmes, a elle aussi partagé son émotion : « Je suis tellement heureuse et je remercie Dieu, car c'est un véritable accomplissement pour moi. Concourir pour Madagascar a été un véritable honneur. Le climat a été difficile, mais j'ai réussi. Je n'avais qu'un mois pour me préparer et j'ai tout donné ».

Cependant, la paire malgache n'a pas connu le même succès en doublette mixte classique. Stoppés en demi-finale, Yves et Mirana ont vu le titre leur échapper. C'est finalement le Cambodge qui s'est imposé, décrochant l'or devant le Vietnam (argent) et la Thaïlande (bronze).