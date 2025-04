Afrique: Sommet Nutrition pour la Croissance - Renforcement de l'engagement de Madagascar pour la souveraineté alimentaire

Une forte délégation malgache a participé activement à la 4e édition du Sommet Nutrition for Growth (N4G) qui se tient depuis hier jusqu'à ce jour à Paris.

Cet événement international vise à mobiliser des engagements concrets en faveur de la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes, en réunissant gouvernements, organisations internationales, secteur privé et société civile. La délégation malgache y est fortement représentée, notamment par des membres du gouvernement, dont le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre de la Santé publique et la Secrétaire d'État en charge de la Souveraineté alimentaire. L'Office national de la nutrition (ONN) ainsi que plusieurs ONG oeuvrant dans le domaine de la nutrition participent également aux discussions. En tout, cette 4ème édition du Sommet Nutrition pour la Croissance réunit des représentants de plusieurs pays, dont entre autres, l'Indonésie, le Nigeria, la France, les États-Unis et le Japon.

Priorité

Face aux défis de la malnutrition et à la nécessité de garantir une alimentation durable pour sa population, Madagascar renforce son engagement pour la souveraineté alimentaire. « Il s'agit d'une priorité nationale. En effet, l'accès à une alimentation suffisante et nutritive ne peut être assuré qu'en renforçant la production locale et en réduisant la dépendance aux importations. Il s'avère également important de transformer l'agriculture pour la rendre plus résiliente et durable, en encourageant la culture de produits locaux à forte valeur nutritive tels que la patate douce et les haricots enrichis en fer », a évoqué la Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence en charge de la Souveraineté alimentaire, Tahian'Ny Avo Razanamahefa, lors d'une session entrant dans le cadre de cet événement d'envergure internationale. Cette session s'intitule : « Explorer les opportunités d'amélioration de la nutrition : impliquer de multiples parties prenantes avec des approches différenciées basées sur les expériences variées des pays ».

Coopération internationale

Toujours lors de son allocution, elle a également insisté sur la nécessité de mettre en place des banques alimentaires servant à stocker la production tout en garantissant la disponibilité des aliments tout au long de l'année, et ce, au profit des populations vulnérables. En outre, « la promotion de l'éducation nutritionnelle par le biais de la vulgarisation des cantines scolaires basées sur les produits locaux, s'impose », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, des représentants gouvernementaux japonais, français et américain ont souligné l'importance de la coopération internationale pour répondre aux défis de la nutrition, lors de leurs interventions durant ce Sommet Nutrition pour la Croissance. A titre d'illustration, la Secrétaire d'Etat Tahian'ny Avo Razanamahefa a salué le soutien du Japon pour le renforcement de l'autonomie alimentaire de Madagascar, outre l'implication des autres partenaires comme la FAO, le PAM et l'UNICEF. « La souveraineté alimentaire ne se limite pas à la production, elle repose aussi sur une gestion efficace et une distribution équitable des ressources. Madagascar continuera à oeuvrer pour garantir à chaque citoyen un accès durable à une alimentation de qualité », a-t-elle conclu.