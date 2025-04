Madagascar: Commémoration du 29 mars - Andry Rajoelina condamne les manoeuvres de division des Malgaches

Le Chef de l'Etat a profité de cette journée pour lancer un appel à la cohésion, à l'unité et à la solidarité.

« Je condamne fermement et je ne tolérerai point toute velléité à diviser le peuple malgache». C'est ce qu'a martelé le président Andry Rajoelina samedi durant la commémoration de l'insurrection populaire du 29 mars 1947. Madagascar a commémoré samedi le 78ème anniversaire de cette lutte sanglante contre l'administration coloniale, ayant abouti à l'indépendance de Madagascar. Comme à l'accoutumée, deux cérémonies ont été organisées, d'abord au Mausolée d'Avaratr'Ambohitsaina, puis à Moramanga.

Pour honorer la mémoire des combattants nationalistes, le locataire d'Iavoloha a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle des martyrs. Ce fut également une occasion pour honorer les survivants qui sont actuellement au nombre de 233 venant de 33 districts à travers le pays, selon les chiffres officiels émanant de la Direction des combattants nationalistes au niveau du ministère des Forces armées. Tous ont reçu un solombodiakoho en guise de reconnaissance. À noter d'ailleurs que cette année, la pension de retraite des anciens combattants a été augmentée de 50%.

Passage du flambeau

Le thème de la commémoration du 29 mars cette année a mis l'accent sur l'importance du passage du flambeau à la génération future. Le président Andry Rajoelina a souligné le courage et le patriotisme dont faisaient preuve nos aînés. « Le sang versé par les martyres ne sera pas vain », a-t-il martelé, tout en soutenant au passage que la lutte continue et que les défis demeurent. Selon ses dires, désormais, nous devrions fournir plus d'efforts pour atteindre la souveraineté alimentaire, ainsi que l'indépendance économique et sociale.

En effet, le Chef de l'Etat a profité de cette journée de commémoration pour lancer un appel à l'unité et à la solidarité à l'endroit du peuple malgache. « Notre véritable ennemi c'est la pauvreté, l'égoïsme, ainsi que les velléités à diviser les Malgaches », a-t-il soutenu. Durant ce déplacement à Moramanga, Andry Rajoelina a prêché la tolérance et le pardon et appelle tout un chacun à se donner la main pour développer le pays. Et lui de scander qu'il ne faut pas accepter d'être manipulé pour faire blocage au développement. Une allusion à ceux qui contestent tous les projets de développement en cours, en l'occurrence l'autoroute Tana-Toamasina, la nouvelle ville Tanamasoandro et le projet Base Toliara.

Akany Fiadanantsoa

Cette année, la commémoration de l'insurrection du 29 mars a été marquée par l'inauguration du centre d'accueil et de prise en charge des personnes âgées, nouvellement construit à Moramanga, baptisé Akany Fiadanantsoa. Un centre destiné à prioriser les anciens combattants et proposant plusieurs services essentiels tels que l'octroi de soins médicaux gratuits aux personnes âgées de plus de 65 ans, les consultations et interventions chirurgicales gratuites pour ceux atteints par la cataracte, la distribution de lunettes gratuites, ainsi que la mise en place d'un programme de soins et de distribution de médicaments gratuits.

Bâti sur une superficie de 2500 m2, l'Akany Fiadanantsoa dispose de 37 chambres et peut accueillir jusqu'à 120 patients. Il est doté de 20 dortoirs, 4 bureaux, 3 salles de soins et de consultations, ainsi que d'autres salles pour la restauration et les loisirs. Selon le Chef de l'Etat, la réalisation de cette infrastructure témoigne de l'engagement de l'Etat à honorer la mémoire de ceux qui ont lutté pour l'indépendance.