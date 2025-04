Madagascar: Alertes précoces - Madagascar a réalisé son plus grand exercice de simulation

Les défis liés aux situations d'urgence impliquent des capacités de réponse adéquates et efficaces.

« Permettre aux communautés à mieux se préparer à faire face aux risques et catastrophes. Tel est l'objectif principal de l'exercice de simulation récemment réalisé dans le pays. » Initié avec la collaboration de l'UNDRR (Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe) et ses partenaires, cet exercice « unique » a vu la participation de plus de 250 parties prenantes : des autorités aussi bien au niveau régional que national, des représentants des organisations de la société civile, etc d'après une communication effectuée par le Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophe. Il était question de tester les systèmes d'alertes précoces, relatifs aux cyclones et inondations. Des observateurs régionaux étaient de la partie pour permettre un meilleur échange et partage entre les acteurs.

Nécessaire

Les défis rencontrés en situation d'urgence et de crises contraint les acteurs à être préparés pour y répondre de manière efficace. « Cela nécessite une connaissance approfondie des risques et des événements auxquels il faut se préparer ». L'exercice de simulation a permis d'aider à préparer les communautés et à permettre de tester les plans et systèmes de réponses aux situations d'urgence. Ce, dans l'objectif de mener des interventions efficientes. Les systèmes, les procédures et plans d'urgence, les mécanismes d'intervention ainsi que les équipements ont été mis à l'épreuve dans le but d'améliorer les capacités de préparation des organisations. L'idée étant de « promouvoir une culture de réduction des risques de catastrophes. »