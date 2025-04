Madagascar: MEH - Valorisation de la forêt comme garante de l'eau et de l'énergie

Le 28 mars 2025, le ministère de l'Énergie et des Ressources hydriques (MEH) a organisé une action de reboisement à Ambohidrano Atsimo sur 3,5 Ha, dans la commune de Behenjy, district d'Ambatolampy.

Cette initiative, sous le slogan « La forêt, garante de l'eau et de l'énergie », a mobilisé les différentes branches du MEH, des partenaires privés et des représentants de la société civile pour planter 3 000 jeunes arbres sur une superficie de 3,5 hectares, offerts par le groupe GAMO/MADO. Selon les organisateurs, cette journée s'inscrit dans une démarche visant à renforcer les efforts de reforestation, un élément clé pour atteindre les objectifs de la politique énergétique de Madagascar.

En effet, dans le cadre de la stratégie nationale, le gouvernement malgache a pour ambition de doubler le taux d'accès à l'électricité d'ici 2030, un objectif qui passe inévitablement par la promotion des énergies renouvelables. La reforestation, et plus particulièrement la gestion durable des forêts, est essentielle dans cette quête, car les arbres jouent un rôle crucial dans la régulation du cycle de l'eau et la production d'énergie verte. Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydriques, Jean-Baptiste Olivier, a souligné dans son discours que la forêt est un maillon fondamental dans la préservation de l'eau et la production d'énergie, des ressources qui sont essentielles au développement durable du pays. La plantation de ces 3 000 arbres représente donc bien plus qu'un simple geste environnemental ; elle fait partie d'un plan global visant à restaurer la couverture forestière et à assurer la sécurité énergétique de Madagascar.

Pôle énergétique stratégique

Le district d'Ambatolampy, où a eu lieu cette action, est un acteur clé dans la production d'énergie à Madagascar. C'est dans cette région que se situe l'une des plus grandes centrales solaires du pays, un projet stratégique pour diversifier les sources d'énergie et réduire la dépendance aux énergies fossiles. Ce reboisement vient donc compléter les efforts de transition énergétique en renforçant les écosystèmes locaux qui soutiennent cette production d'énergie renouvelable. La cérémonie a réuni des figures de proue locales et nationales, à savoir le député de la région, le maire de la commune de Behenjy, le président du groupe GAMO/MADO, ainsi que des responsables des entités du MEH.

Ces personnalités ont salué l'initiative et ont souligné l'importance de l'engagement citoyen pour préserver l'environnement. Les partenaires privés et les représentants des ONG ont également participé à l'événement, témoignant d'une large mobilisation pour le bien-être de la planète et des générations futures. Bref, la journée de reboisement à Ambohidrano Atsimo traduit un engagement de Madagascar pour la lutte contre le changement climatique. En plus de contribuer à la restauration des écosystèmes locaux, cette action souligne la nécessité d'intégrer la gestion durable des ressources naturelles dans les stratégies de développement du pays. Un appel à l'action collective pour préserver l'environnement et garantir un avenir énergétique durable pour tous.