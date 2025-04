Congo-Kinshasa: Didier Mumengi - 'La vocation de la RDC est d'être une puissance économique, une puissance écologique, une puissance militaire'

C'était la semaine dernière. C'est resté gravé. A l'occasion de la cérémonie du lancement du programme provincial du tourisme scolaire à Kinshasa, Didier Mumengi, Ancien Ministre de l'Information, a marqué l'assistance par la pertinence de son intervention. Il a prononcé une allocution riche, mettant en lumière la place que doit occuper la RDC dans un monde en constante évolution et dominé par des défis importants à résoudre. Pour Didier Mumengi, Ecrivain réputé pour son attachement au vrai savoir, la vocation d'un pays à la dimension de la RDC réside essentiellement dans sa capacité à proposer des solutions aux problèmes pressants de l'humanité. Dans un contexte d'agression rwandaise, il est convaincu que la RDC dispose des moyens nécessaires pour renverser la tendance et imposer le respect strict de sa souveraineté.

"La vocation de la RDC est d'être une puissance économique, une puissance écologique, une puissance militaire, une puissance culturelle et sportive au coeur de l'Afrique", a déclaré l'écrivain congolais. Pourquoi puissance militaire ? Cette question a trouvé sa réponse dans la mercuriale de Didier Mumengi, qui a rappelé l'histoire glorieuse de l'armée nationale dans la résolution des conflits de grande ampleur au niveau mondial.

"Peuple du grand Congo, jeunesse congolaise, nous n'avons pas le droit de vivre sans mémoire. En oubliant ou en méprisant notre propre histoire, on oublie notre force vitale. On oublie la distinctivité mémorielle de notre particulier parcours humain ici-bas. Une Nation n'est puissante que lorsqu'elle a des héros dont elle doit se montrer digne en se levant à leur hauteur, en leur donnant les honneurs et les hommages qu'ils méritent...

Ils ont hier rempli et accompli avec fierté leur rôle de soldats de la paix en Afrique et dans le monde. Puissent leur vaillance et leur abnégation nous animer à jamais aujourd'hui et que nous puissions contraindre à la paix tous ceux qui veulent détruire ce grand Congo que nul ne peut dominer ou prononcer son oraison funèbre.

Leur sacrifice a écrit à l'encre indélébile que le Congo vivra à jamais un, indivisible et insoumis. Vaillants combattants endormis dans l'éternité, reposant dans la gloire, dans l'honneur et la dignité, ils veillent sur l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays pour lequel ils ont versé leur sang", a-t-il soutenu.

Vivement la renaissance de l'armée nationale

"Lorsque le 4 août 1914, à 7h 30 du matin, l'armée impériale allemande envahit la Belgique par Liège et que les rois des belges Albert Ier lance un appel à la mobilisation générale, 20 mille volontaires belges se présentent dans les centres de recrutement, parmi eux 32 braves congolais. Le 24 août 1914, François Mabila signe au 9ème régiment de ligne tandis qu'Antoine Mangruki rejoint la 15ème batterie de siège à Anverse.

Ils sont cinq congolais à rejoindre le régiment d'artillerie qui défend le siège de Namur. Il s'agit de Paul Panda Farnana, Albert Kujabo, Léon de Kasa, Honoré Fataki... En disant cela, je tiens à rappeler avec force une vérité à ne jamais étrangler : la malédiction s'abat toujours sur les peuples qui oublient les gloires et les hauts-faits de leurs devanciers...

Nos ancêtres n'ont pas été que soldats héroïques en Europe. Dès le 7 août 1914, nos valeureux aïeux ont bravé les flammes et le feu sur plusieurs théâtres d'opération et campagnes militaires de la première guerre mondiale en Afrique, a rappelé Didier Mumengi, appelant à une prise de conscience Didier Mumengi : " La vocation de la RDC est d'être une puissance économique, une puissance écologique, une puissance militaire"

C'était la semaine dernière. C'est resté gravé. A l'occasion de la cérémonie du lancement du programme provincial du tourisme scolaire à Kinshasa, Didier Mumengi, Ancien Ministre de l'Information, a marqué l'assistance par la pertinence de son intervention. Il a prononcé une allocution riche, mettant en lumière la place de que doit occuper la RDC dans un monde en constante évolution et dominé par des défis importants à résoudre.

Pour Didier Mumengi, Ecrivain réputé pour son attachement au vrai savoir, la vocation d'un pays à la dimension de la RDC réside essentiellement dans sa capacité à proposer des solutions aux problèmes pressants de l'humanité. Dans un contexte d'agression rwandaise, il est convaincu que la RDC dispose des moyens nécessaires pour renverser la tendance et imposer le respect strict de sa souveraineté.

" La vocation de la RDC est d'être une puissance économique, une puissance écologique, une puissance militaire, une puissance culturelle et sportive au cour de l'Afrique", a déclaré l'écrivain congolais. Pourquoi puissance militaire ? Cette question a trouvé sa réponse dans la mercuriale de Didier Mumengi, qui a rappelé l'histoire glorieuse de l'armée nationale dans la résolution des conflits de grande ampleur au niveau mondial.

"Peuple du grand Congo, jeunesse congolaise, nous n'avons pas le droit de vivre sans mémoire. En oubliant ou en méprisant notre propre histoire, on oublie notre force vitale. On oublie la distinctivité mémorielle de notre particulier parcours humain ici-bas. Une Nation n'est puissante que lorsqu'elle a des héros dont elle doit se montrer digne en se levant à leur hauteur, en leur donnant les honneurs et les hommages qu'ils méritent...

Ils ont hier rempli et accompli avec fierté leur rôle de soldats de la paix en Afrique et dans le monde. Puissent leur vaillance et leur abnégation nous animer à jamais aujourd'hui et que nous puissions contraindre à la paix tous ceux qui veulent détruire ce grand Congo que nul ne peut dominer ou prononcer son oraison funèbre.

Leur sacrifice a écrit à l'encre indélébile que le Congo vivra à jamais un, indivisible et insoumis. Vaillants combattants endormis dans l'éternité, reposant dans la gloire, dans l'honneur et la dignité, ils veillent sur l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays pour lequel ils ont versé leur sang", a-t-il soutenu.

Vivement la renaissance de l'armée nationale

"Lorsque le 4 août 1914, à 7h 30 du matin, l'armée impériale allemande envahit la Belgique par Liège et que les rois des belges Albert Ier lance un appel à la mobilisation générale, 20 mille volontaires belges se présentent dans les centres de recrutement, parmi eux 32 braves congolais. Le 24 août 1914, François Mabila signe au 9ème régiment de ligne tandis qu'Antoine Mangruki rejoint la 15ème batterie de siège à Anverse.

Ils sont cinq congolais à rejoindre le régiment d'artillerie qui défend le siège de Namur. Il s'agit de Paul Panda Farnana, Albert Kujabo, Léon de Kasa, Honoré Fataki... En disant cela, je tiens à rappeler avec force une vérité à ne jamais étrangler : la malédiction s'abat toujours sur les peuples qui oublient les gloires et les hauts-faits de leurs devanciers...

Nos ancêtres n'ont pas été que soldats héroïques en Europe. Dès le 7 août 1914, nos valeureux aïeux ont bravé les flammes et le feu sur plusieurs théâtres d'opération et campagnes militaires de la première guerre mondiale en Afrique, a rappelé Didier Mumengi, appelant à une prise de conscience de collective pour faire avancer la marche de la RDC vers un lendemain plein d'espoir et de progrès.