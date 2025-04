Afrique: Eliminatoires Mondial 2026 - La RDC affronte la Mauritanie ce mardi à Nouadhibou

C'est avec la Mauritanie que les Léopards de la République Démocratique du Congo ont démarré cette campagne qualificative pour la Coupe du monde 2026, un certain mercredi 15 novembre 2023, au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Le score était de 2-0, en faveur des Léopards, buts de Yoane Wissa (62ème) et de Théo Bongonda (81ème). Plus de seize mois après, les deux équipes : la RDC et la Mauritanie se retrouvent ce mardi 25 mars 2025, à Nouadhibou, en Mauritanie pour la manche retour marquant la 6ème journée de cette campagne des éliminatoires de la Coupe du monde. Les Léopards sont arrivés dimanche après-midi à Nouadhibou, en provenance de Kinshasa.

Avec 10 points, deuxième du groupe B après les 5 premières journées, les Léopards vont donc livrer un match de tous les enjeux contre la Mauritanie qui visiblement n'a plus rien à gagner dans cette course, avec objectif de prendre le large, at aussi peut-être prendre la première place de ce groupe B en cas d'un faux pas du Soudan (10 points) face au Soudan du Sud le même mardi à Khartoum.

Le Sénégal grand favori du groupe, se retrouve pour le moment à la troisième place avec 9 points, après avoir été tenu en échec par le Sénégal (0-0), en match de la 5ème journée. Les Lions de la Téranga auront tout intérêt à s'imposer mardi face au Togo pour se repositionner. Le Togo 4 points, la Mauritanie et le Soudan du Sud, 2 points chacun, restent maintenus au bas du classement.

Service minimum contre le Soudan du Sud 1-0

Le vendredi 21 mars, au stade des Martyrs, à Kinshasa, les Léopards ont fait un service minimum en battant les Bright Stars du Soudan du Sud 1-0, une réalisation signée Théo Bongonda. Après avoir raté plusieurs occasions dans un match à sens unique, dominé à 80% par les Congolais, l'unique but de la partie est arrivé dans les temps additionnels de la première période.

Sur une action amorcée par Silas Katompa qui sert à Yoan Wissa, qui, lui à son tour va ouvrir pour Théo Bongonda, et celui-ci dans ses oeuvres, va réussir à placer une superbe frappe à ras sol de son pied gauche magique, pour battre l'excellent gardien Sud-soudanais pour l'ouverture du score. Et c'est le score à la mi-temps.

A la reprise, en dépit des changements opérés par les deux sélectionneurs, le match a repris sur le même élan dominateur des Léopards de la RDC qui ont imposé une sorte d'état de siège aux Sud-soudanais, avec des bonnes actions, mais improductives par maladresse. Et au finish, il n'y aura plus rien. Score final 1-0 : « nous avons certes gagné par 1-0. Cela vaut aux Léopards trois points supplémentaires à leur actif. C'est plus qu'important dans la course à la qualification.

Le souhait du public congolais a été que nous puissions marquer le plus de buts possible, à la manière du Sénégal et du Soudan, face au Soudan du Sud, pour améliorer le goal-average des Léopards. Mais en cas d'égalité, c'est plus la différence particulière dans des face-à-face qui compte. Raison pour laquelle, une victoire comme celle de la RDC, ne peut en aucun cas ne peut être us-estimée », a déclaré Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de la RDC.

Même si les Léopards ont eu de la peine à assouvir l'appétit glouton des sportifs congolais, selon Sébastien Desabre, il s'est réjoui du fait que ses poulains se sont créés un nombre incalculable d'occasion des buts.