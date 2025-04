Congo-Kinshasa: Opérations conjointes FARDC-UPDF en Ituri, RDC - Muhindo Nzangi met en garde contre toute forme de trahison !

La ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a accueilli entre jeudi et vendredi 28 Mars 2025, une réunion de coordination des opérations conjointes entre les forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et de l'armée ougandaise (UPDF).

Les deux forces armées ont évalué leurs opérations conjointes en Ituri et au Nord-Kivu, notamment dans le territoire de Beni, tourmenté par les rebelles djihadistes des ADF. C'était en présence respectivement, du Ministre d'Etat Ministre du développement Rural Son Excellence Muhindo Nzangi Butondo représentant du gouvernement congolais à cette réunion, du chef d'État-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements, le lieutenant-général Ychaligonza Nduru Jacques, et du commandant de la force terrestre ougandaise le lieutenant général Muhanga Kayanja.

Ont rehaussé également aussi de leur présence, l'Ambassadeur de l'Ouganda en RDC, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya N'kashama.

Se confiant à la Presse locale, le Ministre d'Etat Muhindo Nzangi Butondo a annoncé que tous les groupes armés tant locaux qu'étrangers sont tous concernés par la traque des opérations conjointes FARDC-UPDF intensifiées, incessamment, dans les territoires de Mahagi et Djugu en province de l'Ituri après une étape d'Irumu et Mambasa.

« CODECO, Zaïre et ces hommes de celui qui veut se faire sortir Thomas Lubanga ainsi que d'autres, sont concernés par la traque conjointe FARDC-UPDF...tous les groupes armés, je vous informe que le feu est en route. Le feu et le déluge sont déjà préparés pour tous les récalcitrants au processus du P-DDRCS dans cette coalition Ushujaa », a rappelé Muhindo Nzangi.

Ce membre du gouvernement central a informé les détenteurs illégaux d'armes que cet appel est leur dernier rempart en terme de sensibilisation car les restes n'auront que leurs yeux pour pleurer sur le plan militaire mis en exergue par ces deux forces armées qui étaient dans une réunion d'harmonisation le 27 mars 2025 en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri.

« Et donc la force coalisée FARDC et UPDF va devoir mener des opérations précises contre tous les groupes. Il n'y a pas un groupe ciblé et c'est l'occasion pour nous de leur dire qu'il faut saisir cette dernière opportunité pour quitter la forêt », chute-t-il. Après avoir rappelé que l'UPDF n'est pas en Ituri pour occuper le Congo plutôt pour mener des opérations conjointes dans le cadre d'un partenariat Congolo-ougandais.

Il faut noter que, pendant cette réunion, les forces de deux pays partenaires RDC-Ouganda, ont évalué minutieusement ces opérations menées au Nord-Kivu et au Sud du territoire d'irumu. Elles ont également harmonisé des vues sur les opérations menées actuellement au nord de l'ituri, en territoire de Djugu.

Pour objectif, de sécuriser davantage les habitants de ces zones, une volonté manifestée par leurs excellences Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, respectivement président de la République démocratique du Congo et celui de la République ougandaise.