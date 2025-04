Congo-Kinshasa: Consulté à son tour par Eberande Kolongele, AAAP/PEP - Laurent Batumona opte pour le Gouvernement de combat qui tient compte du social de la population

Laurent Batumona, Président du regroupement Alliance des Acteurs Attachés au Peuple, en sigle AAAP, faisant partie de la plateforme politique PEP/AAAP, que dirige avec dextérité Tony Kanku Shiku, a franchi les portes de Eberande Kolongele, Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité, le week-end dernier.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations des acteurs politiques et de la société civile en vue de la formation du nouveau gouvernement d'Union nationale. Laurent Batumona s'est positionné en faveur d'un gouvernement de combat qui devra ouvrir ses portes à toutes les sensibilités qui puissent défendre le pays de l'agression rwandaise.

Le premier des compatriotes Congolais à avoir fait un appel retentissant à la jeunesse à servir la RDC sous le drapeau depuis 2022 et, à encourager les jeunes à parfaire leur carrière dans l'armée où il y a différents domaines de la vie professionnelle est revenu à la charge pour stimuler le nouveau gouvernement à s'engager pour la mobilisation.

Le plus grand défi à relever par ce gouvernement est énorme : "Il faut que la nouvelle équipe de combat s'illustre à la fois au changement du social de la population notamment, par la fourniture en eau potable, en électricité à réfectionner les routes urbaines, des routes de desserte agricole et surtout assouplir le pouvoir d'achat et éradiquer l'insécurité", a soutenu Laurent Batumona.

Laurent Batumona a insisté sur la profondeur des échanges qu'ils ont eus avec le Conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité. Selon lui, ils ont passé en revue toutes les matières qui concernent la formation du gouvernement d'union nationale. L'initiative du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre en place ce gouvernement que le président de AAAP a qualifié du gouvernement de combat devrait aussi, dit-il, à cette étape de consultation, d'élargir les horizons aux institutions parlementaires et extraparlementaires.

À la sortie de cette audience, comme en 2022 alors qu'il lançait un appel retentissant à la jeunesse de s'enrôler massivement dans l'armée dans une campagne dénommée la croisade d'armement patriotique et de soutien aux Fardc, le Président de AAAP qui conduisait une importante délégation des six regroupements politiques, Laurent Batumona a souligné les points saillants proposés aux échanges.

Parmi ces points, la proposition d'une mobilisation générale de la population et surtout de la jeunesse à s'enrôler dans l'armée pour défendre le pays de l'agression rwandaise a été longuement discuté pour arriver à doter la RDC d'une forte armée, disciplinée et dissuasive.

Laurent Batumona et la délégation des membres de PEP/AAAP, malgré l'absence de trois regroupements, se sont positionnés sur le défi à relever par ce gouvernement qu'ils ont qualifié de combat. Ils ont recommandé que le prochain gouvernement de combat s'illustre à la fois au changement du social de la population. Avec cet appel à la mobilisation, le gouvernement congolais espère renforcer les rangs de l'armée et garantir la libération des zones sous occupation.

« Nous sommes sortis de cette audience satisfaits. La formation du gouvernement est une gymnastique arithmétique qui tient aussi compte d'un certain nombre de critères de compétence, de probité morale et de représentation géopolitique. Tout ce que nous voulons, c'est que nous soyons les premiers à amener la diminution des poches noires qui créent l'insécurité, et nous pensons que le gouvernement à venir puisse mettre le paquet pour que la population soit servie de l'électricité et de l'eau », a-t-il affirmé.

Il a justifié sa pensée en ce qui concerne le moyen financier à disposer pour parvenir à épargner la population de l'insécurité. Selon le Président AAAP, le Gouvernement doit adopter un collectif budgétaire en insistant sur l'importance de bien faire les choses d'autant plus que la RDC est un géant territorial et démographique : «Nous devons nous faire violence en réfléchissant sur la manière de répondre aux défis énormes pour un pays en guerre.

Un autre défi qui ne dit pas son nom, c'est le social. Il y a de l'espoir tant que notre pays n'a pas été volé. Notre terre nous appartient, notre sous-sol nous appartient. Nous sommes l'un des pays bénis de l'humanité avec la deuxième forêt du monde. Donc, il faudra que l'équipe qui sera mise en place soit composée des hommes compétents, courageux, des leaders à forte mobilisation des membres et compatriotes ».

Laurent Batumona de nouveau au-devant de la scène. Ce qui le caractérise c'est sa persévérance. Un homme visionnaire qui renifle, sent le danger et cherche obstinément une solution inspirée au problème. L'infatigable, il ne cède pas aux pressions, il reste dans ses positions surtout lorsqu'il est convaincu des approches de solution. Un homme au multiple rebondissement, tout le monde au pays se souvient de cette époque où commençaient des affrontements entre les Fardc et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.

Sentant un danger venir, il a initié, sans apport financier, une campagne de croisade d'armement patriotique avec courage d'informer les jeunes pourquoi il faut s'enrôler dans l'armée. Il a serpenté les collines du Kongo Central jusqu'à Muanda avant de prendre les plaines verdâtres du Grand Bandundu pour sensibiliser les jeunes au patriotisme afin de défendre le pays en danger de balkanisation.

Animé par son esprit créatif, il s'est, dans sa lutte démocratique, imposé pour que sa plateforme devienne deuxième force politique en RDC. Laurent Batumona est un homme très inspirant parce qu'il a une grande ténacité, une étoffe d'un grand homme politique, homme des raisons et de sagesse disposé à servir son peuple.