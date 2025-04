Congo-Kinshasa: Face à la persistance de l'agression rwandaise en RDC, Paris-Bruxelles - Sama Lukonde plante le décor de la mise en oeuvre de la résolution 2773 !

Pour Sama Lukonde, Président du Sénat, c'est un motif de satisfaction. Accompagné d'une forte délégation de la Chambre haute du Parlement, il aura, en effet, réussi à mener, à Paris, en France, et à Bruxelles, en Belgique, toute la semaine dernière, une mission stratégique de suivi de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions imposées au Rwanda suite à son agression imposée à la République démocratique du Congo.

En effet, ce périple s'inscrivait dans le cadre de la diplomatie parlementaire qui a conduit les sénateurs congolais, tour à tour, à Paris en France et à Bruxelles en Belgique. Au cours de cette mission, des rencontres de haut niveau ont eu lieu, sous l'angle du lobbying et de sensibilisation pour la concrétisation de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des sanctions prises par l'Union européenne contre le Rwanda et ses supplétifs du M23/AFC.

Arrivé à Paris tôt le matin de mardi 25 mars, à la tête d'une délégation de quelques sénateurs et sénatrices, notamment le Président des commissions, Relations extérieures, Christophe Lutundula, et de la Défense, Sécurité et frontières, José Mpanda, le Président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail fructueuse avec son homologue du Sénat français, M. Gerard Larcher. Tenue au Palais du Luxembourg, cette séance de travail a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire grave provoquée par la guerre et la violation de l'intégrité territoriale dans l'Est de la RDC par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23/AFC

Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a, par ailleurs, sollicité l'appui des partenaires français à la mise en oeuvre des résolutions et sanctions contre le Rwanda. Les deux personnalités ont également tablé sur la coopération bilatérale entre les deux institutions.

La RDC connaît une situation humanitaire dramatique, du fait en particulier des tentatives de déstabilisation orchestrées dans l'Est de la RDC par le Rwanda et le M23. Le Sénat français assure par ailleurs le peuple congolais de sa solidarité et de son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté.

Le lobbying pour l'application de la Résolution 2773 de l'ONU et des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda pour une paix durable en RDC entrepris par le Président du Sénat Sama Lukonde s'est poursuivi à Bruxelles en Belgique qui a constitué la deuxième étape de ce périple diplomatique. Sama Lukonde a échangé tour à tour avec la députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Europe Hilde Vautmans et le Président du Sénat Belge Vincent Blondel à Bruxelles ce, après son passage au Sénat français à Paris.

Comme à Paris, le président du Sénat congolais Sama LUKONDE était à la tête d'une délégation de quelques sénateurs et sénatrices, notamment les présidents des commissions parlementaires : Relations extérieures, Christophe Lutundula, et Défense, Sécurité et Frontière, José Mpanda.

Accueilli premièrement par Hilde Vautmans, la députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Europe a exprimé sa détermination à soutenir la RDC contre cette agression rwandaise injuste qui continue à faire des victimes en RDC.

Sama Lukonde a rappelé aux élus belges et députés européens membres de cette commission que l'application de la résolution 2773 ainsi que des sanctions de l'Union Européenne sur le Rwanda et ses supplétifs du M23 devrait être de mise pour permettre une issue pacifique à la guerre et à l'insécurité dans l'Est de la RDC.

Avec le Président du Sénat Belge Vincent Blondel, des échanges approfondis ont porté sur la situation humanitaire et sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ces échanges ont permis de pousser plusieurs sénateurs à accélérer le processus de l'annulation du mémorandum d'ententes (MOU), entre l'Union Européenne et le Rwanda, tout en exigeant la traçabilité dans l'utilisation de l'appui de l'Union Européenne à l'armée Rwandaise en Mauritanie.

Dans un dialogue franc et convivial, en présence de la Sénatrice belge d'origine congolaise Marie-Claire Mvumbi et du député fédéral Pierre Kompany, les parlementaires belges ont reconnu qu'il y a actuellement une dynamique qui met à nu les mensonges du Rwanda restés depuis plusieurs années.

La guerre que subit la RDC est économique, due à une exploitation illicite et du pillage flagrant des ressources naturelles de la RDC. Les sénateurs congolais, Christophe Lutundula, José Mpanda et Aminata ayant pris part à toutes les étapes de cette itinérance de sensibilisation et de lobbyng en faveur de la RDC, se sont dits satisfaits.

La délégation congolaise achève cette mission avec les assurances du soutien de l'Union européenne à la RDC contre l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23.

La députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Européenne Hilde Vautmans n'a pas manqué de l'exprimer ouvertement.

Et pour la sénatrice belge d'origine congolaise Marie-Claire Mvumbi, C'est la première fois en 30 ans que la Belgique a une position aussi ferme et claire. S'exprimant à la presse au terme de cette mission, le Président du Sénat est revenu sur les grandes lignes de ce périple de haute portée diplomatique, aux côtés des efforts que ne cesse de fournir le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec toutes ces personnalités de haut niveau, il y a eu un moment d'échanges de cadeaux, que ce soit au parlement européen qu'au Sénat belge.

Le président du Sénat belge a remis à son homologue congolais un marteau de commandement pour présider le débat au Sénat. Sama Lukonde et toute la délégation des sénateurs et sénatrices qui l'accompagnaient se sont dits satisfaits des actions menées au cours cette mission de sensibilisation et de lobbyng auprès des responsables des hautes institutions en France et en Belgique.