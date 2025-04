Afrique: CAN U-17 - Les étudiants zambiens enflamment le stade El Bachir

Près de 10 000 kilomètres séparent le Maroc de la Zambie, mais lundi soir, la distance semblait s'être réduite à néant au stade El Bachir de Mohammédia. Pour le premier match de la Zambie qui faisait face à la Tanzanie dans cette Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies 2025, une trentaine d'étudiants zambiens, installés au Maroc, ont transformé les tribunes en un véritable bastion de ferveur.

Dès l'échauffement, leurs chants et encouragements ont résonné, donnant le ton d'une soirée où la passion l'a emporté sur l'éloignement. « C'est un devoir pour nous d'être ici », explique Fumbani Sichiali, le président de l'association des Étudiants Zambiens du Maroc. « Dès que nous avons appris que la CAN U-17 se jouerait au Maroc, nous avons mobilisé notre communauté via les réseaux sociaux pour organiser notre présence et soutenir notre équipe. »

Dans les gradins, les couleurs de la Zambie dominaient. Maillots orange et verts, drapeaux, vuvuzelas, porte-voix et tambours ont rythmé chaque action des Copper Bullets. « Dès que l'équipe est entrée sur la pelouse, j'ai ressenti des frissons », confie Solomon Kamanga, diplômé en écologie.

Un moment symbolique a marqué la cérémonie protocolaire : les étudiants ont été les premiers à entonner Proud and Free, l'hymne national de la Zambie, également partagé par la Tanzanie, son adversaire du jour. « Quand nos petits frères l'ont chanté, j'ai donné de la voix de toutes mes forces », raconte une étudiante, encore émue. « Quand ce fut au tour de la Tanzanie, j'ai chanté un peu moins fort, je l'avoue », ajoute-t-elle en riant.

L'engouement n'est pas passé inaperçu. Séduits par l'ambiance, Amir et Mohamed, deux jeunes Casablancais, ont rejoint les chants zambiens. « C'est incroyable ! Je danse, je chante et j'apprends même de nouveaux mots, comme lelo, lelo, lelo, qui veut dire maintenant pour encourager un but », s'enthousiasme Amir, tout sourire.

Sur le terrain, la Zambie a répondu à cette ferveur en signant une victoire éclatante 4-1 face à la Tanzanie. Un succès célébré avec exaltation par les supporters, pour qui ce match dépasse le cadre sportif. « Nous représentons la jeunesse de notre pays, une jeunesse talentueuse et déterminée », souligne Solomon. « Eux rêvent de Coupe du Monde, et nous les soutiendrons jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif, et au-delà. »

Bien après le coup de sifflet final, chants et danses ont résonné dans l'enceinte du stade, témoignant d'un attachement indéfectible. Pour ces étudiants, soutenir la Zambie en terres marocaines est bien plus qu'un simple acte de supporterisme : c'est une affirmation de leur identité et une célébration du pouvoir fédérateur du football.