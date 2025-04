Afrique: Emile Witbooi, chef d'orchestre du renversement sud-africain

Mieux valait ne pas détourner le regard, lundi au stade Laarbi Zaouli, lors de l'affrontement entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Sept buts, un suspense haletant et un scénario digne des plus grands films de Nollywood. Menés 3-1 pendant une demi-heure, les Sud-Africains ont trouvé les ressources pour inverser la tendance et s'imposer 4-3, portés par une prestation majuscule d'Émile Witbooi.

Witbooi, maestro en chef

Le milieu de terrain du Cape Town City FC a été impliqué sur plusieurs actions décisives. Passeur sur le premier but des siens, grâce à un caviar délivré de son pied gauche, il a également inscrit le but de la victoire. Un rôle clé qu'il assume avec fierté. "C'était un match intense, mais nous avons montré du caractère pour revenir au score et l'emporter. Je suis satisfait de notre première sortie, car l'équipe a su s'adapter et répondre présent dans les moments difficiles. Nous avons encore des choses à améliorer, mais ce résultat nous donne de la confiance pour la suite du tournoi", analyse-t-il.

Un meneur malgré sa taille

Du haut de son mètre 60, le natif de Kimberley a prouvé qu'il était bel et bien le patron sur la pelouse marocaine. Son influence dans l'entrejeu et sa vista ont pesé tout au long de la rencontre. "J'aime avoir le ballon, organiser le jeu et aider mes coéquipiers à se placer dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous avons su rester calmes malgré le score et exploiter nos opportunités. Cette victoire reflète notre mentalité : nous ne lâchons rien", confie le jeune homme de 16 ans.

Avec une telle prestation pour lancer la compétition, Émile Witbooi et ses coéquipiers envoient un message fort à leurs adversaires : l'Afrique du Sud est bien décidée à jouer les premiers rôles.