Afrique: CAN U-17 - Oscar Barro, l'architecte discret des Petits Étalons

Discret, talentueux, rigoureux... les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Oscar Barro, sélectionneur du Burkina Faso U-17. Un homme forgé par l'humilité et le travail, des valeurs puisées dans son enfance. « Je suis un enfant des quartiers populaires, si je peux m'exprimer ainsi. Cela m'a appris à être humble, à travailler dur et à ne jamais oublier d'où je viens, » confie-t-il. Une philosophie qu'il applique au quotidien et qui transparaît dans son attitude sereine, comme lors de la conférence de presse suivant la victoire 2-1 contre le Cameroun.

« C'est une bonne chose de faite. Nous sommes tous des observateurs du football et nous savons à quel point il est important de bien entamer une compétition aussi exigeante que celle-ci, » souligne-t-il, mesurant chaque mot avec calme et lucidité.

Un objectif clair : aller plus haut

Mais sous cette apparente discrétion se cache une ambition bien affirmée. Après la médaille de bronze remportée lors de la dernière édition, le Burkina Faso veut franchir un cap. Le pays des Hommes intègres vise le sommet de cette catégorie. Barro, qui a exercé comme enseignant avant de se consacrer pleinement au football, sait à quel point la transmission et la progression sont essentielles.

« Après le match que nous venons de livrer, où nous avons montré une grande intelligence tactique, il n'y a plus de place pour les hésitations. Nous visons le titre, » affirme-t-il avec détermination.

L'instant de génie de Tapsoba

Pour concrétiser ces ambitions, Oscar Barro pourra compter sur le talent de ses joueurs. Loukman Tapsoba, en particulier, a marqué les esprits avec un but venu d'ailleurs. D'un lob magistral depuis une quarantaine de mètres, il a surpris tout le monde, y compris le gardien camerounais Junior Lopez, trop avancé pour réagir.

Ce geste d'une audace rare a enflammé le public et forcé l'admiration de son sélectionneur. « C'est le plus beau but de la compétition, et il ne pourra pas être détrôné, » assure Barro, émerveillé par cette prouesse qui illustre l'audace et le talent de son équipe.

Tracer sa propre route

Oscar Barro ne voit pas le récent parcours des Petits Étalons en Coupe d'Afrique des Nations U-17 comme un fardeau, mais comme un tremplin. La médaille de bronze décrochée en Algérie en 2023 est une source de motivation et d'inspiration.

« Je n'étais pas présent en 2023, c'était mon frère, Brahima Traoré, qui était sur le banc. Nous avons grandi ensemble, nous partageons les mêmes valeurs de vie et la même vision du football. Il m'a beaucoup encouragé et conseillé avant mon arrivée au Maroc. »

Une histoire de transmission et de continuité, mais aussi d'identité propre. Si Barro suit les traces de son prédécesseur, il veut également imprimer sa marque et bâtir son propre héritage. Avec un effectif prometteur et une approche méthodique, il sait que son équipe a l'opportunité de marquer l'histoire du football burkinabè.