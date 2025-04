Congo-Kinshasa: Cérémonie à Goma au stade de l'Unité pour la fin du ramadan

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les musulmans de la ville de Goma ont rompu le mois de ramadan, hier, dimanche 30 mars. La célébration de l'Aïd el-Fitr a eu lieu au stade de l'Unité, le plus grand stade du football de Goma, où un message de paix a été délivré au moment la prière.

Dans le stade, chacun se presse pour assister au début de la prière qui marque la fin du ramadan. Des centaines de fidèles musulmans ont exprimé leur joie de se retrouver ; ils ont adressé leurs voeux de paix et d'unité à Allah.

« Le mois de ramadan est saint, dit cette femme. Je prie pour ma famille, mes frères, mes enfants pour qu'Allah leurs accorde une fin digne. Je prie aussi que Dieu nous épargne de la guerre et que ce qui s'est passé ne se répète plus. À la maison, j'ai préparé de la nourriture, du poulet et j'ai invité les voisins. »

« Contente »

C'est la première fois depuis 2022 qu'un rassemblement a lieu pour célébrer l'Aïd el-Fitr à Goma. Ces dernières années, ces célébrations avaient été interdites en raison du contexte sécuritaire instable. « Personnellement, avoue cette femme, je suis contente de célébrer cette journée comme avant. Ça fait deux ou trois ans qu'on ne se réunissait pas. »

Ce dimanche, l'imam Sabiti Al Katanty Djaffar qui dirigeait la prière, a appelé les parties en conflit dans l'est de la RDC à privilégier la paix comme le recommande l'islam : « Que le musulman puisse créer la paix, la consolider... La paix, c'est un oiseau qui peut s'envoler n'importe quand. Nous demandons à ce que tous les groupes armés - et il y en a beaucoup - et le gouvernement congolais fassent ce qu'ont fait les musulmans. On a prié ensemble, sans distinction, et que, eux aussi se mettent ensemble pour trouver une solution au problème de la paix en RDC. »

Les autorités provinciales de l'AFC/M23 ont, elles aussi, participé à cette grande prière dans le stade de l'Unité à Goma.