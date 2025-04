Centrafrique: Le MCU mobilise ses partisans pour appeler à un troisième mandat de Faustin-Archange Touadéra

Le parti au pouvoir en Centrafrique a organisé un grand rassemblement ce dimanche 30 mars à Bangui pour célébrer le neuvième anniversaire de l'accession de Faustin-Archange Touadéra à la présidence. Une manifestation non sans arrière-pensées, puisque les partisans du chef de l'Etat en ont surtout profité pour l'appeler à briguer un troisième mandat lors de la présidentielle de décembre prochain, comme le lui permet la nouvelle Constitution du 30 août 2023.

Alors que Faustin-Archange Touadéra achève cette année son deuxième mandat à la tête de la Centrafrique, son parti, le Mouvement coeurs unis (MCU), a organisé un grand meeting, ce dimanche 30 mars, au stade Barthélémy-Boganda de Bangui. Objectif : célébrer le neuvième anniversaire de l'accession au pouvoir du chef de l'Etat, mais aussi l'appeler à poursuivre son oeuvre...

Dans le complexe sportif paré de bleu et de blanc - les couleurs du parti présidentiel - où près de 20 000 personnes ont pris place selon le MCU, la cérémonie commence avec La Renaissance, l'hymne national centrafricain repris en choeur par toute l'assemblée. Présent dans les gradins, Adrien Nzaba est venu avec toute sa famille pour soutenir Faustin-Archange Touadéra. « Parce qu'il a fait beaucoup de choses, confie celui-ci. C'est un révolutionnaire. Il reste silencieux mais on sent que c'est quelqu'un qui s'est fixé des objectifs », poursuit-il.

Un peu plus loin, une supportrice du chef de l'Etat qui affirme qu'elle ne le soutenait pas à ses débuts se dit aujourd'hui « vraiment très émue » notamment par ce qu'il a fait pour les femmes, qui sont désormais au nombre de « quatre ou cinq dans le gouvernement ».

Dans son T-shirt blanc à l'effigie du président, Freddy Mapouka déclare quant à lui que « compte tenu de ce qu'il est en train de réaliser en RCA tant sur le plan des infrastructures que sur le plan sécuritaire, [il] ne peu[t] que le soutenir ». « Au temps fort de la crise, il n'y avait pas d'armée en Centrafrique. Aujourd'hui, il en a mis une sur pied qui compte plus de 24 000 hommes », poursuit ce dernier avant de conclure : « C'est pour cela que je souhaite qu'il puisse faire un nouveau mandat ».

« Au moment venu, j'aviserai »

Et dans le stade Barthélémy-Boganda, Freddy Mapouka n'est pas le seul à appeler de ses voeux un troisième mandat du chef de l'Etat. « Le président Touadéra est sur le bon chemin. Il faut donc lui donner l'opportunité de pouvoir continuer la restructuration de l'armée, mais aussi tous les chantiers qu'il a entamés depuis 2016. Nous pensons qu'il est vraiment le candidat idéal ! », renchérit un autre sympathisant, tandis qu'un troisième explique vouloir voir le chef de l'Etat « réaliser ses promesses à 100 %. Pour la paix et la sécurité, c'est déjà acquis : ce que nous attendons de lui maintenant, c'est qu'il construise des gratte-ciels et des autoroutes ! », lance-t-il.

Fort de cet enthousiasme, Faustin-Archange Touadéra préfère lui, malgré tout, temporiser et ménage le suspens. « Je remercie toutes les voix qui se sont levées [...] pour la poursuite de notre vision, pour une Centrafrique libre et prospère. Cependant, ce qui nous importe pour l'instant, c'est la poursuite de mon mandat en cours. Au moment venu, j'aviserai », a-t-il répondu à ses soutiens.

Opposés à ce qu'il reste au pouvoir, les opposants au président réunis au sein du Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC) ont, eux, appelé à une marche contre un troisième mandat du chef de l'État vendredi 4 avril, dans la capitale.