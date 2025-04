Madagascar: Événements du 29 mars 1947 - Diverses activités marquent la commémoration

La commémoration des 78 ans des événements du 29 mars 1947 a été marquée par plusieurs manifestations à Mahajanga. Selon la tradition, une série de cultes a précédé la cérémonie de dépôt de gerbes sur la stèle du 29 mars, au jardin Cayla à Marovato, samedi matin.

Les autorités dirigées par le gouverneur de la région Boeny, le préfet de Mahajanga ainsi que le maire, accompagnées par des responsables des Forces de l'ordre et des élus, ont assisté aux différents cultes à l'église adventiste de Mahatsinjo et à la mosquée du vendredi à Ambovoalanana, vendredi.

Samedi matin, la messe célébrée par la Conférence des Églises chrétiennes (FFKM) de Mahajanga s'est déroulée à l'église catholique de Mahabibo, avant la cérémonie officielle à Marovato. Ceux ont pris la parole au cours de la série de discours prononcés à cette occasion, ont souligné la nécessité de l'unité et de l'amour pour que la lutte des « héros de l'époque coloniale » puisse véritablement être un phare pour les générations à venir. Chacun a souligné l'importance et la nécessité d'appliquer le thème « tolom-panafahana, fanilo miampita ho an'ny taranaka » (la lutte de libération, un flambeau qui se transmet aux générations futures).

« Nous sommes en train d'oublier notre histoire, notre origine et notre passé, exploitons notre histoire et diffusons-la dans les stations de télévision et de radio. Nous devons savoir d'où nous venons, faire connaître à nos futures générations, à nos enfants et nos petits-enfants, d'où vient notre chère patrie. On parle souvent des richesses de Madagascar, mais le peuple est pauvre. Faites connaître nos anciens rois, faites parler les anciens qui peuvent encore témoigner de notre histoire. Si nous arrivons à transmettre à nos descendants notre origine et notre histoire, le sang versé par ces ray aman-dreny nous incitera à nous lever et à passer le flambeau à nos enfants », déclare le gouverneur Mokhtar Andriantomanga.

Le vernissage de l'exposition de photos relatant l'événement du 29 mars 1947, a eu lieu samedi après-midi, à la Maison de la communication et de culture « Akôry Haly » à Mangarivotra. L'exposition durera une semaine.

La projection du film commémorant la lutte de libération a ensuite succédé à cette cérémonie.

Rappelons que durant l'insurrection du 29 mars 1947, beaucoup de Malgaches ont perdu la vie. Cent soixante-six hommes ont été enfermés et fusillés dans un train à Moramanga, ce jour-là.

Au total, lors de la répression de 1947 jusqu'à 1960, année de l'indépendance, entre dix mille et cent mille morts directs ont été recensés. Les combattants étaient armés de sagaies contre des fusils pour l'armée française. Des personnes ont été emprisonnées et fusillées. Le régime de l'indigénat a été de nouveau appliqué jusqu'à l'indépendance.

Les jeunes du collectif Slamasôva ont également animé l'événement par une séance de slam.