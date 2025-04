Madagascar: Antsiranana - Les musulmans savourent la fin du Ramadan

Les communautés musulmanes de la ville d'Antsiranana ont célébré l'Aïd-el-Fitr pour marquer la fin des vingt-neuf jours de jeûne définis par la lunaison.

Cette année, elles ont fêté l'événement dans la cohésion, malgré des divergences.

Dans l'Islam, la lune joue un rôle central, notamment pour le calendrier qui détermine des événements clés comme le début du mois de Ramadan et les fêtes religieuses. Cependant, les points de vue sur l'apparition de la lune varient en fonction des croyances religieuses, des interprétations scientifiques et des traditions culturelles. Cela explique pourquoi certains pays célèbrent l'Aïd à des jours différents.

La méthode traditionnelle d'observation repose sur le témoignage visuel du croissant lunaire ou « hilal » après le coucher du soleil. Certains pays insistent sur cette observation directe, conformément à la tradition prophétique. À Antsiranana, plus de 60% des mosquées ont suivi cette approche lundi, car elles ont suivi strictement l'observation visuelle locale. Comme le veut la tradition, les fidèles se rendent à la mosquée pour une prière collective matinale.

D'autres, connus par l'appellation « pro-saoudiens », acceptent une observation globale et adoptent une approche astronomique pour prévoir avec précision l'apparition du croissant. Selon eux, les avancées scientifiques qui utilisent des appareils sophistiqués, permettent de calculer la position de la lune et de déterminer son apparition sans nécessiter une observation physique.

Méthode

Cette approche vise à unifier les dates des fêtes religieuses et à éviter les incertitudes liées aux conditions météorologiques ou aux erreurs humaines. Pratiquement, les musulmans pro-saoudiens partagent souvent et rapidement les annonces saoudiennes sur les réseaux sociaux.

Les musulmans, fidèles à cette méthode se sont rassemblés, dimanche de bon matin, dans un espace ouvert, comme au stade Kianjasoa pour les prières marquant l'Aïd al-Fitr, la fin joyeuse du Ramadan qui est un mois sacré de jeûne et de prières.

Quoi qu'il en soit, cet évènement religieux a été célébré par des festins, des cadeaux et des dons de charité. Les croyants se sont réjouis dans la solidarité et l'unité. C'est un moment important pour les familles et les amis, quelle que soit leur tendance, de se réunir pour célébrer la fin du jeûne et se saluer par le traditionnel « Eid Mubarak ». L'heure était à la fête.

« Au-delà de son aspect religieux, l'Aïd-el-Fitr est un rendez-vous convivial et familial très attendu. C'est l'occasion de resserrer les liens avec ses proches, mais aussi de rencontrer ses voisins. Cette fois, le mois de Ramadan a évidemment raffermi les relations entre musulmans et non-musulmans de la ville », affirme Oustaz Boana, un chef spirituel de la communauté antsiranaise.

Cette fête, synonyme de joie pour les musulmans, est mise à profit par les uns et les autres pour se refaire une beauté, coudre des habits spécialement pour l'occasion et refaire sa coiffure. Ainsi, on a observé une belle affluence au niveau des salons de beauté et des tresseuses traditionnelles, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Les coiffeurs, comme les chauffeurs de taxi-bajaj ont eu du mal à gérer les moments de forte affluence.