Madagascar: Pure Play Football League - AS Fanalamanga intouchable, CFFA dégringole

Quatre clubs dans le top 5 assurent. Le club leader du championnat, l'AS Fanalamanga, reste intouchable en tête du classement après la septième journée de la phase éliminatoire de la Pure Play Football League (PFL).

L'équipe d'Ambatondrazaka s'est imposée 1 à 0, dimanche à domicile, contre CFFA. L'unique but de la victoire, qui vaut trois points à l'équipe d'Alaotra-Mangoro, a été inscrit au dernier moment par Légende (84e). AS Fanalamanga conserve ainsi le fauteuil de leader, créditée de 16 points, à trois longueurs de ses poursuivants.

Classée deuxième après la sixième journée, l'équipe d'Andoharanofotsy perd, pour sa part, quatre places et chute au cinquième rang (11 points). Quatre autres équipes dans le top 5 grimpent, quant à elles, d'une marche chacune. Fosa Juniors FC escalade d'une marche et se trouve à la place du dauphin (13 points) après sa victoire de 1 à 0 contre FC Rouge, samedi à Ambohidratrimo. Benny a été l'auteur du but de la victoire des Félins du Boeny (31e).

Importante victoire

Même succès pour l'Ajesaia qui a défait sur sa pelouse à Antaninkatsaka, l'Uscafoot sur le score de 1 à 0, signé par le Barea, Fenohasina Gilles (28e). L'équipe du Bongolava se propulse donc au troisième rang avec ses 13 unités. Et Disciples FC a battu Cosfa dimanche à Antaninkatsaka, par 3 à 1. Les deux formations étaient dos à dos jusqu'à la pause. Le score était encore d'un partout. Fetra s'est offert le premier et unique but des militaires (10e). Tinoh a marqué le but de l'égalisation (27e).

Au retour des vestiaires, Cosfa a joué à dix après l'expulsion du gardien de but, Nifidisoa Armand Kinedie, qui a commis une faute à la sortie de la surface, seul face au buteur Tinoh. L'équipe championne en titre a su profiter du surnombre et le même Tinoh a marqué le but pour le doublé à la 80e minute. Claude a inscrit le but du K.O à quatre minutes du coup de sifflet final.

Elgeco Plus a été tenu en échec, un partout, par AS Avenir Sainte-Anne et stagne à la sixième place (10 points). Le dernier match comptant pour la septième journée entre les deux lanternes rouges, Uscafoot et Tsaramandroso FC, se jouera le 9 avril.

Classement

1-AS Fanalamanga 16 +62-Fosa Juniors FC 13 +73-Ajesaia 13 +44-Disciples FC 13 +35-CFFA 11 06-Elgeco Plus 10 +17-Cosfa 8 -18-FC Rouge 7 -29-AS Avenir Ste Anne 6 -210-Mama FC 4 -311-Uscafoot 3 -312-Tsaramandroso FC 2 -10Serge Rasanda