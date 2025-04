Madagascar: FIFA - 100 % des subventions pour le pays

L'assemblée générale de la Fédération malgache de football s'est tenue vendredi, à Ampefy. Les subventions devraient être débloquées vers le mois de mai.

Nouveau départ. Le président de la Fédération Malgache de Football (FMF), Alfred Randriamanampisoa, a réitéré la levée de la restriction budgétaire de la Fifa, au cours de la deuxième assemblée générale ordinaire (AGO) de son équipe, vendredi à l'hôtel Riarano à Ampefy.

Le patron de l'instance nationale du football a rappelé dans son discours que la CAF lui a remis « la lettre officielle de levée de la restriction budgétaire de Madagascar, durant le congrès qui a eu lieu récemment. Les subventions pour 2025 devraient être validées au mois de mai... La Fifa, la CAF et la Cosafa n'assistent plus à l'assemblée générale comme lors des précédentes AG car elles ont confiance en nous et n'ont plus besoin de surveiller l'assemblée ».

Le numéro un du ballon rond malgache a ensuite précisé qu'«auparavant, nous étions privés de 75 % des subventions, mais à partir du mois de mai, nous obtiendrons la totalité». Interrogé sur le montant de l'enveloppe allouée à Madagascar, il n'a pas voulu dévoiler des chiffres, même approximatifs. Ont assisté à l'assemblée à huis clos, qui a duré plus de deux heures, les membres du comité exécutif, les présidents et les deuxièmes délégués des vingt-deux ligues régionales, le personnel administratif de la Fédération, les autorités locales, les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité olympique malgache, ainsi que les représentants de l'organe juridique.

À l'unanimité

Cette restriction budgétaire a freiné en quelque sorte la réalisation des projets de la Fédération. «Nous avons eu beaucoup de projets, mais en vain... Nous allons désormais accentuer la vitesse dans le cadre du développement du football, surtout au niveau des ligues régionales», souligne le patron de la Fédération.

Parmi les projets d'Alfred Randriamanampisoa, dans le cadre du programme Fifa Forward, l'instance nationale a déjà pu bénéficier des dotations de matériel roulant, dont un véhicule 4x4, des motos, un minibus et un autre arrivera ultérieurement.

« Nous procédons actuellement à la réhabilitation d'infrastructures comme celle du Centre technique à Carion dont les travaux sont en cours, ou celui de Mahajanga. En outre, des travaux débuteront l'an prochain pour construire un centre et un terrain dans le Vakinankaratra. Nous envisageons aussi de doter les ligues d'équipements », énumère-t-il

Malgré les différends entre les ligues qui avaient voté pour le président actuel et celles de l'opposition, l'équipe d'Alfred Randriamanampisoa a obtenu à l'unanimité le quitus après les rapports d'activités de 2024.