Afrique de l'Est: Sommet de la COI - La capitale se prépare

Assainissement et embellissement de la ville. Vraisemblablement, tels sont les mots d'ordre du côté de l'administration de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), dans le cadre des préparatifs de l'accueil du sommet de la Commission de l'océan Indien (COI).

Depuis plusieurs jours, les ouvriers s'activent et les engins sont de sortie pour la réfection des artères principales de la capitale. Des opérations de nettoyage et d'embellissement des places et jardins publics sont aussi en cours. Les entités gouvernementales et le gouvernorat d'Analamanga mettent également la main à la pâte. Ce dernier prend en charge la réfection de certaines portions des routes d'Antananarivo, comme celle d'Antsahamanitra.

Vendredi, une opération "Tanamaro" a été lancée pour l'assainissement de la capitale. Les fonctionnaires civils et militaires se sont déployés dans la ville pour une opération nettoyage. Selon une communication publiée sur la page Facebook du ministère des Affaires étrangères, il y a eu une rencontre entre la ministre Rafaravavitafika Rasata, qui coordonne les préparatifs du Sommet, et Harilala Ramanantsoa, maire d'Antananarivo, la semaine dernière.

La rencontre a eu lieu afin "de coordonner les actions nécessaires à la réussite de cet événement", indique la communication ministérielle. Les échanges ont porté sur les aspects logistiques et organisationnels du Sommet, notamment les mesures à entreprendre pour assurer la propreté et l'embellissement de la ville d'Antananarivo, qui accueillera les délégations officielles, ajoute le ministère.

"Cette collaboration entre les autorités nationales et municipales illustre l'engagement du gouvernement et de la Commune urbaine d'Antananarivo à offrir un cadre accueillant et à valoriser l'image de la capitale de Madagascar sur la scène régionale", soutient la missive ministérielle.