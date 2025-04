Afrique Centrale: Un diplomate angolais discute de la paix en RDC avec des jeunes congolais

Luanda — La situation de paix et de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo a été analysée, lundi, à Kinshasa, lors d'une audience que l'ambassadeur d'Angola dans ce pays, Miguel da Costa, a accordée au Réseau des jeunes parlementaires congolais (RJPC).

Dans un contexte où la RDC fait face à des défis sécuritaires majeurs, notamment dans sa partie orientale, le RJPC a profité de la réunion pour remercier et féliciter le Président angolais, João Lourenço, en sa qualité de médiateur du processus de paix entre la RDC et le Rwanda, ainsi que Président de l'Union Africaine, pour les efforts entrepris dans la recherche d'une solution pacifique au conflit à l'Est de la RDC.

Le Réseau des Jeunes Parlementaires Congolais, par son dynamisme et son engagement, est déterminé à contribuer activement à la résolution des défis auxquels est confronté le continent africain, a déclaré le député Nkoy Joseph, élu de Katako-Kombe, dans la province du Sankuru, lors de la rencontre.

Nkoy Joseph, qui est également vice-président du RJPC en charge des affaires diplomatiques, a encouragé les jeunes parlementaires africains à intensifier leur lobbying auprès des institutions régionales et internationales pour mettre en place des mécanismes qui permettront la consolidation de la paix et la prévention des conflits.

À son tour, l'ambassadeur Miguel da Costa a rappelé que l'Angola a toujours travaillé avec tout le sérieux, l'énergie et les ressources pour parvenir à une paix définitive à l'est de la RDC et normaliser les relations entre les deux pays voisins.

Miguel da Costa a souligné que les préoccupations des jeunes parlementaires congolais ont été notées et seront transmises, en temps voulu, aux autorités angolaises.