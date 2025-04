Burkina Faso: Prix du meilleur engagement citoyen - Les candidatures attendues

Dans le cadre de l'édition 2025 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPEC), le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, organise le Prix du meilleur engagement citoyen. Pour la circonstance, le secrétaire général du département, Harouna Kadio, a animé une conférence de presse pour annoncer le lancement officiel du Prix, le samedi 29 mars dernier, à Ouagadougou.

Le « Prix du meilleur engagement citoyen » est désormais lancé. L'information a été donnée par le secrétaire général du ministère en charge de la justice, Harouna Kadio, au cours d'une conférence de presse, le samedi 29 mars 2025, à Ouagadougou. Cette compétition se tient dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPEC).

M. Kadio a fait savoir que le prix du meilleur engagement citoyen obéit à des conditions strictes de participation et à des critères de sélection. Ainsi, a-t-il indiqué, peuvent faire acte de candidature, les personnes physiques ou morales résidant au Burkina ou de la diaspora dont remplissant les critères. Il a indiqué que pour les personnes physiques, le candidat ne doit pas avoir été déchu de ses droits civiques, être de bonne moralité et être activement engagé dans la vie communautaire à travers des actions en faveur du bien-être de la population.

Pour ce qui concerne les personnes morales, a-t-il ajouté, les candidats doivent disposer d'un document attestant de son existence légale au Bur-kina, d'une attestation d'inscription des associations dans le registre des organismes à but non lucratif, d'un numéro d'Identifiant unique (IFU) et avoir au moins trois années d'existence légale. Aux dires du secrétaire général, les dossiers de candidature sont recevables sur support numérique dans une seule clé USB sous pli fermé ou en ligne.

Les enveloppes contenant la clé USB sont reçues les jours ouvrables ,du 20 avril au 08 août 2025, de 08h à 15h au secrétariat de la Direction de l'éducation au civisme et à la citoyenneté (DECC) ainsi que dans les directions régionales des droits humains et de la promotion de la citoyenneté et de la paix, a-t-il ajouté.

Toujours selon le conférencier, les dépôts en ligne seront reçus sur la plate-forme e.citoyenne du 20 avril 2025 à 00H Temps universel(TU) au 08 août 2025 à 23h59 mn.

Le Prix du meilleur engagement citoyen, a détaillé le secrétaire général, comprend le grand prix ou le prix du président du Faso d'une valeur de 2 000 000 de F CFA, d'un trophée en bronze et d'une attestation de reconnaissance est décerné au candidat classé premier, le prix ou le prix du Premier ministre qui est décerné au candidat classé deuxième d'une valeur de1 500 000 F CFA, le troisième prix ou le prix du président de l'Assemblée législative de Transition, décerné au candidat classé troisième, a une valeur de 1 000 000 de F CFA, et le prix de l'intégration/AES dont la valeur est de 1 000 000 F CFA.

Toutefois, il est prévu des prix spéciaux et des prix d'encouragement qui seront également remis au cours de la clôture officielle des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, au cours d'une cérémonie dénommée « Nuit des Etoiles du Faso ».