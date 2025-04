Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Les « sauveurs » prêts à monter au front

La cuvée 2025 forte de 665 éléments et constituant la 16e promotion des sergents formés au sein de l'Ecole nationale de sous-officiers d'active (ENSOA) de Kamboinsé ont effectué leur sortie de fin de formation, le vendredi 28 mars 2025, à Ouagadougou. La promotion a été baptisée « Bigakaaba » ou sauveurs en Gourmanché.

Les forces armées nationales continuent d'étoffer leurs rangs aussi bien au niveau des soldats du rang que des officiers et sous-officiers. C'est dans cet élan, dont l'objectif premier est de lutter contre le terrorisme et reconquérir l'intégralité du territoire, que l'Ecole nationale de sous-officiers d'active (ENSOA) de Kamboinsé, à la périphérie Nord-Est de Ouagadougou, a validé, la formation de la 16e promotion des sous-officiers d'active forte de 665 élèves, dont 52 femmes.

La sortie officielle, à laquelle, le commandement militaire et le gouvernement ont assisté, a eu lieu le vendredi 28 mars dernier. 14 mois de cours théoriques et pratiques, tous adaptés au contexte sécuritaire actuel ont permis aux stagiaires d'être aptes à porter les galons de sergent des forces armées. Selon le commandant de l'ENSOA, le chef de bataillon, Ali Bikienga, les stagiaires ont été disciplinés, assidus et compétents durant leur séjour dans la prestigieuse école militaire.

Il a indiqué que l'ENSOA est devenue une référence et est solli-citée par plusieurs nationalités pour la formation et l'aguerrissement de leur personnel militaire. Pour la 16e promotion, ce sont 17 élèves provenant de six pays amis dont la

Centrafrique, le Mali, le Tchad, le Togo, le Sénégal et le Niger qui ont été formés. Le commandant Bikienga a également indiqué que tous les stagiaires ont comme diplôme minimal le baccalauréat et ont un âge compris entre 20 et 30 ans. Il a salué le dynamisme des stagiaires et les a conseillés à rester de bons militaires, à avoir toujours à l'esprit les principes et règlements militaires caractérisés essentiellement par l'ordre, la discipline et la loyauté.

S'équiper pour mieux former

Le commandant de l'ENSOA a également expliqué à la hiérarchie et au commandement des défis de son école qui se résument, entre autres, au manque de ressources financières à la hauteur des ambitions de l'ENSOA, l'insuffisance de personnel d'encadrement, l'insuffisance d'infrastructures pédagogiques (salles de cours, dortoirs, réfectoires), l'insuffisance des moyens roulants et logistiques, etc.

Le délégué de la 16e promotion de l'ENSOA, le sergent, Nindja Kohoum, a exprimé la gratitude des élèves envers leurs formateurs et leur détermination à servir leur pays. « Nous n'avons pas choisi ce métier par hasard. Nous avons choisi de servir notre nation, de protéger nos familles, nos communautés et nos libertés », a-t-il dit. La majore de la promotion, Djénèba Sombié, a rassuré que les connaissances acquises permettront d'être au top niveau dans l'armée.

« Mes camarades et moi sommes prêts à assurer et à renforcer nos armées respectives afin de faire régner la paix et la quiétude dans nos différents pays », a-t-elle dit. Le Chef d'Etat-major de l'armée de terre (CEMAT), le colonel Hamed Hermann Rouamba, a insisté sur la responsabilité des sous-officiers en tant que chefs de terrain et a appelé à leur exemplarité. « Le rôle des cadres est un honneur, mais, c'est toute une responsabilité. Le métier des cadres est un engagement total respec-tueux de la nation», a-t-il rappelé.

Il a invité les sortants à être travailleurs et disciplinés d'une part et d'autre part le CEMAT a exhorté les responsables d'unité à réserver un accueil favorable à l'intégration de ces jeunes sous-officiers. Le ministre d'Etat ministre de la Défense, et des Anciens combattants, le général de brigade, Célestin Simporé, a salué l'engagement des jeunes sergents et leur contribution à la lutte contre le terrorisme. « Nous n'avons aucun doute que ces jeunes qui viennent de sortir ont l'engagement qu'il faut et la détermination pour en découdre avec l'ennemi », a-t-il déclaré.